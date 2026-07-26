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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 26 July 2026: आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, परिवार और जीवनसाथी से मिलेगा भरपूर सहयोग

Aaj ka Singh Rashifal 26 July 2026: आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, परिवार और जीवनसाथी से मिलेगा भरपूर सहयोग

Leo Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन मिलाजुला लेकिन लाभदायक रहने वाला है. बीती बातों या पुराने नुकसान को याद करके मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा. ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आय के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि, मन में भविष्य को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है.

यदि कारोबार में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो अनुभवी या विशेषज्ञ व्यक्ति की सलाह लेने में संकोच न करें. सही मार्गदर्शन से व्यापार की दिशा बदल सकती है और रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी. आज बड़े फैसले सोच-समझकर लें और दीर्घकालिक योजना पर फोकस करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है, जिससे नए अवसर या महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है. यदि किसी जरूरी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता पड़े, तो पहल करने से पीछे न हटें.

कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले लोग अपनी समझदारी और अनुभव से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यशैली और निर्णय क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे भविष्य में करियर की नई संभावनाएं खुलेंगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे और वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. हालांकि, भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंता करने के बजाय धन का सही प्रबंधन और बचत पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

आज परिवार आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा. परिजन, मित्र और रिश्तेदार आपके विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. रविवार होने के कारण परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का स्नेह और सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. घर के माहौल में प्रेम, अपनापन और खुशियां बनी रहेंगी. यदि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो घर पर रहकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कला, संगीत, लेखन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों और कलाकारों का रुझान सृजनात्मक कार्यों की ओर बढ़ेगा. नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का यह अच्छा समय है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद गेहूं, गुड़ या पीले फल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और करियर व व्यापार में सफलता के नए अवसर दिलाने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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