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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 26 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, धैर्य और समझदारी से मिलेगी सफलता

Aaj ka Kanya Rashifal 26 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, धैर्य और समझदारी से मिलेगी सफलता

Virgo Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा. अचानक आने वाले खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना ही बेहतर होगा. यदि कारोबार में मशीनरी, उपकरण या तकनीकी सुधार पर अधिक खर्च करने की योजना है, तो पहले वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर लें.

आज कारोबार की बारीकियों को समझने और नियमित कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें. यदि किसी व्यापारिक मामले में कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी तैयारी पूरी मजबूती से करें और कानूनी सलाह लेने में लापरवाही न करें. सही रणनीति और धैर्य से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर कार्य का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. ऐसे समय में घबराने के बजाय अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें और एक-एक करके जिम्मेदारियां पूरी करें.

कार्यस्थल पर किसी मित्र या सहकर्मी के साथ गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आने से बचें और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी विवाद का हिस्सा न बनें. संयम और समझदारी से व्यवहार करेंगे तो रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी पेशेवर छवि भी मजबूत बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. अचानक होने वाले खर्च तनाव बढ़ा सकते हैं. बजट बनाकर चलें और फिलहाल बड़े निवेश या गैर-जरूरी खरीदारी से बचें. धन का सही प्रबंधन आने वाले समय में राहत देगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के किसी करीबी सदस्य या रिश्तेदार के निजी जीवन की समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं. ऐसे समय में भावनात्मक सहयोग देना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर अमल करना लाभदायक रहेगा. उनकी अनुभवपूर्ण बातें किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव के साथ-साथ बढ़ते वजन को लेकर भी चिंता हो सकती है. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है. पढ़ाई के लिए निश्चित समय और शांत वातावरण चुनें. मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर पढ़ाई करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और गुड़ अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या लेखन सामग्री का दान करें. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने, बाधाओं को दूर करने और व्यापार व करियर में स्थिरता बनाए रखने में शुभ फलदायी माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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