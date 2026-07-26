Aaj Ka Tula Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन सकारात्मक रहेगा. कारोबार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी लापरवाही न करें. लगातार सक्रिय रहकर काम करने से भविष्य में बड़े लाभ मिलने की संभावना बनेगी. साथ ही अचानक आने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि अनियोजित खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो पहले मौजूदा कारोबार को और मजबूत बनाने पर ध्यान दें. ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध और योजनाबद्ध कार्यशैली आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

बैंकिंग, मार्केटिंग और टारगेट आधारित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. लंबे समय से जिस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और व्यवहार कुशलता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

युवा नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं. यदि कार्यस्थल पर कोई बदलाव सामने आए, तो जिद छोड़कर उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें. यही सोच आने वाले समय में आपके करियर की प्रगति का कारण बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें तथा बिना योजना के बड़ी खरीदारी या निवेश करने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी गलत संगत या नशे जैसी आदतों से दूरी बनाए रखें. यदि लंबे समय से जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो शाम का समय उनके साथ बिताएं. एक-दूसरे को समय देने से रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा तथा आपसी समझ मजबूत होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि अत्यधिक भागदौड़ और अनियमित दिनचर्या से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित भोजन करें. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम या योग लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई का विषय आसानी से समझ में आएगा और अध्ययन सामग्री को याद रखने में भी सफलता मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छा लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी वस्त्र, मिठाई या सुगंधित फूल दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता, रिश्तों में मधुरता और कार्यों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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