Aaj Ka Kark Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन सामान्य लेकिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. जिन कारणों से लंबे समय से कारोबार में बदलाव या विस्तार नहीं हो पा रहा था, उनसे दूरी बनाकर नई रणनीति पर काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण ग्राहकों से बातचीत या डील खुद करें और अपने अनुभव का लाभ उठाएं. साथ ही अपने स्टाफ को भी ग्राहकों से व्यवहार करने का सही तरीका सिखाएं, ताकि भविष्य में टीम और मजबूत बन सके.

व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य गति से आगे बढ़ेंगी. कर्मचारियों के सहयोग से रुके हुए कामों में सुधार आने की संभावना है. हालांकि, आज किसी भी जोखिम भरे निवेश या बड़े फैसले से बचना ही समझदारी होगी. धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि समय धीरे-धीरे आपके पक्ष में होता नजर आएगा और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. घबराने के बजाय शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें. यदि आपने हाल ही में नई नौकरी शुरू की है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का सम्मान करें और उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करें. उनकी सलाह भविष्य में आपके करियर की मजबूत नींव साबित हो सकती है.

कार्यस्थल पर संयम, अनुशासन और टीमवर्क बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी या अहंकार से बचें और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आज बड़े निवेश या जोखिम वाले वित्तीय फैसले लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से धन का उपयोग करें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. रविवार होने के कारण परिवार और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन का अवसर मिल सकता है. इससे लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव पहले की तुलना में कम रहेगा. पर्याप्त आराम करें और खानपान का ध्यान रखें. हल्की सैर, योग या ध्यान करने से ऊर्जा बनी रहेगी और मन भी शांत रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अब नियमित टाइम-टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी साबित होगा. समय का सही उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद चंदन अर्पित करें. इसके बाद "ॐ सोम सोमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और व्यापार व करियर में धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

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