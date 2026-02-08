हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 8 Feb 2026: तुला राशि बिजनेस में हासिल करेंगे नए मुकाम, नौकरी बदलने वालों के लिए अनुकूल है समय

Libra Horoscope 8 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए तुला राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 8 February 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है, क्योंकि चन्द्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही आपकी राशि में रूचक योग का प्रभाव भी सक्रिय है, जो आपको मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेगा. स्वाति नक्षत्र का साथ मिलने से आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण रहेगा.

आज आप स्वयं पर अधिक केंद्रित रहेंगे. चन्द्रमा का आपकी राशि में होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी सहजता से निपटा लेंगे. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य समय का उपयोग आप शुभ कार्यों के लिए कर सकते हैं.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपकी योजनाएं सफल होंगी. यदि आप किसी नए निवेश या विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 का समय (लाभ-अमृत) अत्यंत लाभकारी है. रूचक योग की वजह से भूमि, भवन या हार्डवेयर के काम से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ हो सकता है. आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत होगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. एंप्लॉयड जातकों के लिए पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं. टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी अच्छी कंपनी से बुलावा आ सकता है.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ मिलकर भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. अधिक उत्साह में अपनी ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा खर्च न करें, अन्यथा शाम तक थकान महसूस हो सकती है. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. खान-पान में हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. स्वाति नक्षत्र आपकी बौद्धिक क्षमता को तेज करेगा. यदि आप किसी तकनीकी शिक्षा या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. छात्र अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink) या सफेद
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: आज लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें और किसी मंदिर में मिश्री का दान करें.

(FAQs)

1. तुला राशि के लिए आज यात्रा की कौन सी दिशा उत्तम है?
    आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभप्रद रहेगा.

2. क्या आज कोई नया व्यवसाय शुरू किया जा सकता है?
    जी हाँ, आज रूचक और सुनफा योग की उपस्थिति के कारण दोपहर 02:00 से 03:00 के मध्य नए कार्य की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहेगा.

3. आज किन बातों से बचना चाहिए?
    आज अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने से बचें और राहुकाल के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक लेनदेन न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 03:10 AM (IST)
