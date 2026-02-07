हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 7 February 2026: तुला राशि बड़ा सरप्राइज! पार्टनरशिप में होगा तगड़ा मुनाफा, आज खुलेंगे तरक्की के द्वार!

Aaj Ka Tula Rashifal 7 February 2026: तुला राशि बड़ा सरप्राइज! पार्टनरशिप में होगा तगड़ा मुनाफा, आज खुलेंगे तरक्की के द्वार!

Libra Horoscope 7 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 7 February 2026 in Hindi: तुला राशि (Libra) के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक उथल-पुथल के साथ-साथ करियर में बड़े बदलावों और व्यावसायिक सफलताओं का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का लग्न में होना आपको अतिसंवेदनशील बना सकता है, जिससे आपका मन विचलित और बेचैन रहेगा. अनजानी चिंताएं आपको घेर सकती हैं. हालांकि, शूल योग की उपस्थिति आपके व्यावसायिक जीवन के लिए वरदान साबित होगी और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी. शारीरिक कष्ट कम होंगे, लेकिन मानसिक बेचैनी के कारण थकान महसूस हो सकती है. ग्रहों की सलाह है कि राहत मिलने के बावजूद स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा है.

  • मनचाहे परिणाम: शूल योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को अपनी मेहनत के सटीक और मनचाहे नतीजे मिलेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा.
  • पार्टनरशिप: साझेदारी के कार्यों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस को नई गति देने में सफल रहेंगे.
  • रणनीति: मार्केटिंग से जुड़े लोग यदि अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में रणनीति बनाकर काम करते हैं, तो लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन दो हिस्सों में बंटा रहेगा.

  • चुनौतियां: दोपहर के बाद वर्कप्लेस पर कुछ तकनीकी या मैनपावर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
  • जॉब चेंज: यदि आप लंबे समय से जॉब बदलने (Job Change) का विचार कर रहे हैं, तो आज आप उस दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं. नए अवसरों की तलाश सफल हो सकती है.
  • कंफर्ट जोन: अपनी डेली एक्टिविटी को समय पर पूरा करने के लिए आपको अपने आलस्य और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का मंत्र है—"निरंतरता". आपके द्वारा आज किए गए छोटे-छोटे प्रयास भविष्य में बड़े और सुखद परिणाम लेकर आएंगे. अपनी प्रैक्टिस या पढ़ाई में ढील न आने दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन आज आपके लिए मरहम का काम करेगा.

  • जीवनसाथी का सहयोग: आपके लाइफ पार्टनर आपके जज्बातों और प्यार को गहराई से समझेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

  • यादें: आज आप परिवार के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएंगे, जो भविष्य के लिए खूबसूरत यादें बन जाएंगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय मानसिक शांति के लिए ध्यान करें).
  • भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. तुला राशि वालों की आज की मानसिक बेचैनी का समाधान क्या है? 
    चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आज आप छोटी बातों को दिल से लगा सकते हैं. इसे दूर करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और कुछ समय एकांत में ध्यान (Meditation) करें.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना सही है?
    जी हां, दोपहर के बाद का समय बदलाव के लिए सक्रिय है. अभिजीत मुहूर्त (12:15 - 01:30) में प्रयास करना सफलता की संभावना बढ़ा देगा.

3. बिजनेस में गति लाने के लिए आज क्या विशेष करें?
    आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की प्लानिंग करें. शूल योग का लाभ उठाने के लिए आज कोई भी निर्णय आपसी सहमति से ही लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में जिस मस्जिद के सामने हुआ धमाका, वहां से 1 KM दूर शियाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा था सिपाह-ए-सहाबा का चीफ
PAK में जिस मस्जिद के सामने हुआ धमाका, वहां से 1 KM दूर शियाओं के खिलाफ हो रहे थे भड़काऊ भाषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Parliament Budget Session: वेल में नारेबाजी और निलंबित सांसदों का प्रदर्शन | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्यों ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा ? |Ghooskhor Pandat Controversy
Bharat Ki Baat: 2047 की बात...1947 की तरफ चले! | Dewa Sharif Barabanki | UP News
Sandeep Chaudhary: पहले युवराज, अब कमल...सड़क-सड़क मौत का दलदल! | Janakpuri Biker Death
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में जिस मस्जिद के सामने हुआ धमाका, वहां से 1 KM दूर शियाओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा था सिपाह-ए-सहाबा का चीफ
PAK में जिस मस्जिद के सामने हुआ धमाका, वहां से 1 KM दूर शियाओं के खिलाफ हो रहे थे भड़काऊ भाषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
लाइफस्टाइल
Happy Rose Day 2026 Wishes: गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget