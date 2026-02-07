Aaj Ka Tula Rashifal 7 February 2026: तुला राशि बड़ा सरप्राइज! पार्टनरशिप में होगा तगड़ा मुनाफा, आज खुलेंगे तरक्की के द्वार!
Libra Horoscope 7 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Tula Rashifal 7 February 2026 in Hindi: तुला राशि (Libra) के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक उथल-पुथल के साथ-साथ करियर में बड़े बदलावों और व्यावसायिक सफलताओं का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का लग्न में होना आपको अतिसंवेदनशील बना सकता है, जिससे आपका मन विचलित और बेचैन रहेगा. अनजानी चिंताएं आपको घेर सकती हैं. हालांकि, शूल योग की उपस्थिति आपके व्यावसायिक जीवन के लिए वरदान साबित होगी और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज आपको पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी. शारीरिक कष्ट कम होंगे, लेकिन मानसिक बेचैनी के कारण थकान महसूस हो सकती है. ग्रहों की सलाह है कि राहत मिलने के बावजूद स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा है.
- मनचाहे परिणाम: शूल योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को अपनी मेहनत के सटीक और मनचाहे नतीजे मिलेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा.
- पार्टनरशिप: साझेदारी के कार्यों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस को नई गति देने में सफल रहेंगे.
- रणनीति: मार्केटिंग से जुड़े लोग यदि अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में रणनीति बनाकर काम करते हैं, तो लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं.
नौकरी और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन दो हिस्सों में बंटा रहेगा.
- चुनौतियां: दोपहर के बाद वर्कप्लेस पर कुछ तकनीकी या मैनपावर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
- जॉब चेंज: यदि आप लंबे समय से जॉब बदलने (Job Change) का विचार कर रहे हैं, तो आज आप उस दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं. नए अवसरों की तलाश सफल हो सकती है.
- कंफर्ट जोन: अपनी डेली एक्टिविटी को समय पर पूरा करने के लिए आपको अपने आलस्य और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का मंत्र है—"निरंतरता". आपके द्वारा आज किए गए छोटे-छोटे प्रयास भविष्य में बड़े और सुखद परिणाम लेकर आएंगे. अपनी प्रैक्टिस या पढ़ाई में ढील न आने दें.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन आज आपके लिए मरहम का काम करेगा.
-
जीवनसाथी का सहयोग: आपके लाइफ पार्टनर आपके जज्बातों और प्यार को गहराई से समझेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
-
यादें: आज आप परिवार के साथ कुछ बेहतरीन समय बिताएंगे, जो भविष्य के लिए खूबसूरत यादें बन जाएंगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय मानसिक शांति के लिए ध्यान करें).
- भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
- भाग्यशाली अंक: 4
- अशुभ अंक: 3
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाएं.
(FAQs)
1. तुला राशि वालों की आज की मानसिक बेचैनी का समाधान क्या है?
चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आज आप छोटी बातों को दिल से लगा सकते हैं. इसे दूर करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और कुछ समय एकांत में ध्यान (Meditation) करें.
2. क्या आज नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना सही है?
जी हां, दोपहर के बाद का समय बदलाव के लिए सक्रिय है. अभिजीत मुहूर्त (12:15 - 01:30) में प्रयास करना सफलता की संभावना बढ़ा देगा.
3. बिजनेस में गति लाने के लिए आज क्या विशेष करें?
आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की प्लानिंग करें. शूल योग का लाभ उठाने के लिए आज कोई भी निर्णय आपसी सहमति से ही लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
