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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशि 6 अप्रैल 2026: सरकारी टेंडर में मिलेगी बड़ी जीत; विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होगा भारी लाभ

तुला राशि 6 अप्रैल 2026: सरकारी टेंडर में मिलेगी बड़ी जीत; विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होगा भारी लाभ

Libra Horoscope 6 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों और सतर्कता से भरा रहेगा. कानूनी, तकनीकी और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा. पढ़ें सोमवार का तुला राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:25 AM (IST)
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Libra Horoscope 6 April 2026: आज चन्द्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा. आज आपकी मेहनत और समझदारी से कई बड़े अवसर आपके हाथ लग सकते हैं और आर्थिक मामलों में मजबूती आने के संकेत हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज मानसिक शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव होगा, जिससे आपका मन सकारात्मक बना रहेगा. हालांकि लीवर से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. तैलीय और भारी भोजन से दूरी बनाए रखें और हल्का व संतुलित आहार लें. दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रह सकता है. मार्केट में आपकी साख एक भरोसेमंद बिजनेसमैन के रूप में मजबूत होगी और क्लाइंट्स लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं. सरकारी मदद मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. विदेशी मुद्रा के लेनदेन में लाभ मिलने और पुरानी अटकी हुई डील फाइनल होने के संकेत हैं. कच्चे तेल से जुड़े व्यापार में आपकी कंपनी की नई रिसर्च टीम समस्या का समाधान निकाल सकती है. सरकारी सप्लाई और टेंडर से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है, जिससे बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आपको किसी जटिल तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए विशेष टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है. ऑफिस में आपकी एकाग्रता और कार्यशैली को देखते हुए आपको महत्वपूर्ण और गोपनीय फाइलों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. शिक्षण, कानून या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज किसी बड़ी पदवी या सम्मान मिलने के संकेत हैं, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
आज घर में किसी आध्यात्मिक गुरु या ज्ञानी व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिससे वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके मन को शांति और संतोष प्रदान करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. जो छात्र कानून, शिक्षा या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. नियमित अभ्यास और अनुशासन से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय (Lucky Number, Color & Upay)
भाग्यशाली रंग: ब्राइट येलो
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3

उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे धन संबंधी मामलों में स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs 

Q1. क्या तुला राशि वालों को आज धन लाभ होने की संभावना है?
हाँ, आज लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी मुद्रा के लेनदेन से लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q2. तुला राशि वालों के करियर में आज क्या खास हो सकता है?
आज कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और गोपनीय कार्यों का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Q3. तुला राशि वालों के परिवार में आज कैसा माहौल रहेगा?
आज घर में आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा और परिवार के साथ सकारात्मक समय बिताने का अवसर मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 03:34 AM (IST)
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