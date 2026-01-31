हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Tula Rashifal 31 January 2026: तुला राशि पढ़ाई में मिलेगी बड़ी सफलता, सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा पैसा

Aaj Ka Tula Rashifal 31 January 2026: तुला राशि पढ़ाई में मिलेगी बड़ी सफलता, सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा पैसा

Libra Horoscope 31 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Tula Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 9वें भाव में स्थित है, जिससे भाग्य, धर्म, सीखने और सामाजिक संपर्कों का प्रभाव बढ़ेगा. आज आपको सोशियली एक्टिव रहना फायदेमंद रहेगा, नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है. भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत कम नहीं करनी है.

स्वास्थ्य राशिफल दांत दर्द, मसूड़ों की समस्या या मुंह में संक्रमण की आशंका है. मीठी चीजें कम खाएं और ओरल हाइजीन का ध्यान रखें. गुनगुने नमक पानी से कुल्ला करना लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल व्यापार में थोड़े और प्रयास से धन लाभ के संकेत हैं. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आपके निर्णय सही साबित होंगे. स्टाफ और कर्मचारियों पर आपका नियंत्रण बना रहेगा. नई डील या विस्तार की योजना बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपके फैसलों की सराहना होगी. हालांकि दोपहर बाद कुछ कार्य संबंधी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण काम सुबह निपटाएं. करियर ग्रोथ के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है.

फाइनेंस राशिफल आय में सुधार संभव है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. निवेश सोच-समझकर करें. अनावश्यक खर्च से बचें.

लव और फैमिली राशिफल पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन बहस से बचें. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ समय बिताना रिश्ते मजबूत करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स के लिए दिन उपलब्धियों वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत और बढ़ानी होगी. फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर पिंक, लक्की नंबर 5, अनलक्की नंबर 7.

उपाय मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और सफेद मिठाई का दान करें.

Q1. क्या आज तुला राशि वालों के लिए दिन कठिन रहेगा?
हाँ, मानसिक दबाव और रुकावटें दिन को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं.

Q2. बिजनेस में रुकावट का समाधान क्या है?
अनुभवी व्यक्ति की सलाह और धैर्य से काम लेना सबसे बेहतर रहेगा.

Q3. रिश्तों में तनाव से कैसे बचें?
आक्रामक भाषा से बचें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Libra Horoscope Tula Rashifal Horoscope 2026 Aaj Ka Tula Rashifal 31 January 2026
