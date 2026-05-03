Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज का दिन तुला राशि के लिए धन, व्यापार, नौकरी में सफलता देगा।

व्यापार में विदेश से जुड़े पार्टनर से बड़ा ऑर्डर, निवेश से लाभ।

नौकरी में षड्यंत्रों का खुलासा, सहकर्मियों के सहयोग से डील क्लोज होगी।

प्रेम जीवन में रोमांस, परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और शिक्षा में उन्नति।

Aaj ka Tula Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 2nd हाउस (द्वितीय भाव) में गोचर करेंगे, जो धन और वाणी के लिए शुभ है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया काम न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विशेषकर विदेश से जुड़े पार्टनर से आपको कोई बड़ा ऑर्डर या एडवांस पेमेंट मिल सकती है, जो बिजनेस की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होगी. यदि आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के शुभ मुहूर्त (सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00) का लाभ उठाएं. इस समय किया गया निवेश आपके लिए भविष्य में कुबेर का खजाना साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन न्यायपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपके विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों का खुलासा होगा, जिससे आपकी छवि और भी निखर कर आएगी. आप बिना किसी दबाव के अपनी टीम को मोटिवेट करने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों के सहयोग से आप किसी बड़ी और जटिल बिजनेस डील को क्लोज कर पाएंगे. आपकी टीम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देगी, जिससे मैनेजमेंट में आपका कद बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

लव लाइफ में आज रोमांस का जादू सिर चढ़कर बोलेगा. आप अपने पार्टनर के साथ एकांत में सुकून भरा समय बिताएंगे और अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे. पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भी गहरी होगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में बीत सकता है.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर है. आपकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति का संतुलन खेल के मैदान में आपकी जीत सुनिश्चित करेगा. सामान्य स्वास्थ्य की बात करें तो आज सुबह जल्दी उठना आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है; एकाग्रता बनी रहेगी जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय

आज के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में कमल का फूल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें. कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपकी आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

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