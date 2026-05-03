हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 3 May 2026: तुला राशि विदेशी पार्टनर से मिलेगा बड़ा ऑर्डर, निवेश के लिए आज का दिन है 'कुबेर का खजाना'

Aaj ka Tula Rashifal 3 May 2026: तुला राशि विदेशी पार्टनर से मिलेगा बड़ा ऑर्डर, निवेश के लिए आज का दिन है 'कुबेर का खजाना'

Libra Horoscope: तुला राशि का 3 मई 2026 का भविष्यफल. बिजनेस में विदेशी निवेश और करियर में शत्रुओं पर विजय के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज का दिन तुला राशि के लिए धन, व्यापार, नौकरी में सफलता देगा।
  • व्यापार में विदेश से जुड़े पार्टनर से बड़ा ऑर्डर, निवेश से लाभ।
  • नौकरी में षड्यंत्रों का खुलासा, सहकर्मियों के सहयोग से डील क्लोज होगी।
  • प्रेम जीवन में रोमांस, परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और शिक्षा में उन्नति।

Aaj ka Tula Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 2nd हाउस (द्वितीय भाव) में गोचर करेंगे, जो धन और वाणी के लिए शुभ है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया काम न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज मंगलमय रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विशेषकर विदेश से जुड़े पार्टनर से आपको कोई बड़ा ऑर्डर या एडवांस पेमेंट मिल सकती है, जो बिजनेस की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होगी. यदि आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के शुभ मुहूर्त (सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00) का लाभ उठाएं. इस समय किया गया निवेश आपके लिए भविष्य में कुबेर का खजाना साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन न्यायपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपके विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों का खुलासा होगा, जिससे आपकी छवि और भी निखर कर आएगी. आप बिना किसी दबाव के अपनी टीम को मोटिवेट करने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों के सहयोग से आप किसी बड़ी और जटिल बिजनेस डील को क्लोज कर पाएंगे. आपकी टीम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देगी, जिससे मैनेजमेंट में आपका कद बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
लव लाइफ में आज रोमांस का जादू सिर चढ़कर बोलेगा. आप अपने पार्टनर के साथ एकांत में सुकून भरा समय बिताएंगे और अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे. पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भी गहरी होगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में बीत सकता है.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर है. आपकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति का संतुलन खेल के मैदान में आपकी जीत सुनिश्चित करेगा. सामान्य स्वास्थ्य की बात करें तो आज सुबह जल्दी उठना आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगा. छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है; एकाग्रता बनी रहेगी जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय
आज के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में कमल का फूल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें. कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपकी आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 May 2026 02:59 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं?

आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा।

व्यापार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खासकर विदेश से जुड़े पार्टनर से आपको कोई बड़ा ऑर्डर या एडवांस पेमेंट मिल सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन न्यायपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपके विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों का खुलासा होगा, जिससे आपकी छवि और भी निखर कर आएगी।

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा है?

लव लाइफ में आज रोमांस का जादू सिर चढ़कर बोलेगा. पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ भी गहरी होगी।

आज के दिन का विशेष उपाय क्या है?

आज के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में कमल का फूल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें. कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपकी आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 3 May 2026: तुला राशि विदेशी पार्टनर से मिलेगा बड़ा ऑर्डर, निवेश के लिए आज का दिन है 'कुबेर का खजाना'
तुला राशिफल 3 मई 2026 विदेशी पार्टनर से मिलेगा बड़ा ऑर्डर, निवेश के लिए आज का दिन है 'कुबेर का खजाना'
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 3 May 2026: कन्या राशि वरियान योग से स्पोर्ट्स पर्सन का होगा बड़े क्लब में चयन, सरकारी टेंडर मिलने के खुले रास्ते
कन्या राशिफल 3 मई 2026 वरियान योग से स्पोर्ट्स पर्सन का होगा बड़े क्लब में चयन, सरकारी टेंडर मिलने के खुले रास्ते
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 3 May 2026: सिंह राशि बिजनेस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, किसी करीबी कर्मचारी का साथ छोड़ना आपके लिए खतरे की घंटी
सिंह राशिफल 3 मई 2026 बिजनेस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, किसी करीबी कर्मचारी का साथ छोड़ना आपके लिए खतरे की घंटी
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 3 May 2026: कर्क राशि पांचवें भाव के चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, पार्टनर की सलाह से बढ़ेगा बिजनेस मुनाफा
कर्क राशिफल 3 मई 2026 पांचवें भाव के चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, पार्टनर की सलाह से बढ़ेगा बिजनेस मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
विश्व
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की चेतावनी
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
हेल्थ
Nutrient Deficiency Symptoms: बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
एग्रीकल्चर
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget