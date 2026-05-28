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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 28 May 2026: कर्क राशि मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में आलस्य से हो सकता है बड़ा नुकसान, मान-सम्मान पर लगेगा धब्बा

Aaj ka Kark Rashifal 28 May 2026: कर्क राशि मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में आलस्य से हो सकता है बड़ा नुकसान, मान-सम्मान पर लगेगा धब्बा

Cancer Horoscope 28 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है वरियान योग, क्या गुरुवार को पार्टनरशिप डीड पर साइन करने से पहले रखनी होगी बड़ी सावधानी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने का है. पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यापार) से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन चेतावनी दे रहा है; साझेदारी में किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, डीड या पेपर संबंधी कार्य में अपने हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. व्यापार में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. अपने काम से आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं, क्योंकि आज की गई ज़रा सी लापरवाही की वजह से आपको न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि बाजार में आपके मान-सम्मान पर भी धब्बा लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और एक बड़े सीक्रेट को संभालने वाला रहेगा. ऑफिस में आज वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाला है; स्थिति यह हो सकती है कि एक सिंगल पर्सन (अकेले कर्मचारी) पर अचानक तीन लोगों का काम आ सकता है, जिससे बर्नआउट (मानसिक थकान) का बड़ा खतरा है. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में अपनी प्रायोरिटी सेट करिए; हर काम एक साथ हाथ में मत पकड़िए, वरना काम की क्वालिटी गिरेगी और सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं. जॉब में आज आपको अचानक किसी 'सीक्रेट प्रोजेक्ट' की बड़ी जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में कंपनी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है; इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को किसी भी को-worker के साथ शेयर न करें और चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाएं. वित्तीय कार्यों और अकाउंट्स से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन ध्यान रखें कि हिसाब-किताब करते समय किसी प्रकार की बड़ी गलतफहमी हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को त्याग कर सक्रिय होने का संदेश दे रहा है. चतुर्थ चंद्रमा मन में थोड़ी सुस्ती दे सकता है. स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में आज बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए. हमेशा याद रखें कि आलस्य ही प्रगति के सारे रास्ते रोकता है, जबकि आपकी सक्रियता से कठिन से कठिन रास्ता भी बेहद सुगम और आसान हो जाता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और चहल-पहल लेकर आया है. चौथे चंद्रमा के बावजूद पति-पत्नी के संबंधों में गजब की मधुरता बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा. आज आपके घर में कुछ बेहद नजदीकी रिश्तेदारों के अचानक आने से पूरे घर में चहल-पहल बढ़ेगी और एक बहुत ही खुशी भरा वातावरण तैयार होगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अत्यधिक वर्कलोड के कारण शाम को भारी बर्नआउट, शारीरिक थकान या आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा आराम अवश्य करें. हिसाब-किताब के तनाव से खुद को दूर रखें और खान-पान का पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज वर्कलोड के तनाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए मां महालक्ष्मी की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी বা मखाने का भोग लगाएं.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 03:15 AM (IST)
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