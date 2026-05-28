Aaj ka Kark Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने का है. पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यापार) से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन चेतावनी दे रहा है; साझेदारी में किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, डीड या पेपर संबंधी कार्य में अपने हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. व्यापार में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. अपने काम से आलस्य को पूरी तरह दूर भगाएं, क्योंकि आज की गई ज़रा सी लापरवाही की वजह से आपको न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि बाजार में आपके मान-सम्मान पर भी धब्बा लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और एक बड़े सीक्रेट को संभालने वाला रहेगा. ऑफिस में आज वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाला है; स्थिति यह हो सकती है कि एक सिंगल पर्सन (अकेले कर्मचारी) पर अचानक तीन लोगों का काम आ सकता है, जिससे बर्नआउट (मानसिक थकान) का बड़ा खतरा है.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि दफ्तर में अपनी प्रायोरिटी सेट करिए; हर काम एक साथ हाथ में मत पकड़िए, वरना काम की क्वालिटी गिरेगी और सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं. जॉब में आज आपको अचानक किसी 'सीक्रेट प्रोजेक्ट' की बड़ी जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में कंपनी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है; इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को किसी भी को-worker के साथ शेयर न करें और चुपचाप अपनी तैयारी में लग जाएं. वित्तीय कार्यों और अकाउंट्स से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन ध्यान रखें कि हिसाब-किताब करते समय किसी प्रकार की बड़ी गलतफहमी हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को त्याग कर सक्रिय होने का संदेश दे रहा है. चतुर्थ चंद्रमा मन में थोड़ी सुस्ती दे सकता है. स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में आज बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए. हमेशा याद रखें कि आलस्य ही प्रगति के सारे रास्ते रोकता है, जबकि आपकी सक्रियता से कठिन से कठिन रास्ता भी बेहद सुगम और आसान हो जाता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और चहल-पहल लेकर आया है. चौथे चंद्रमा के बावजूद पति-पत्नी के संबंधों में गजब की मधुरता बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा. आज आपके घर में कुछ बेहद नजदीकी रिश्तेदारों के अचानक आने से पूरे घर में चहल-पहल बढ़ेगी और एक बहुत ही खुशी भरा वातावरण तैयार होगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अत्यधिक वर्कलोड के कारण शाम को भारी बर्नआउट, शारीरिक थकान या आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा आराम अवश्य करें. हिसाब-किताब के तनाव से खुद को दूर रखें और खान-पान का पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज वर्कलोड के तनाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए मां महालक्ष्मी की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का नौ बत्तियों वाला दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी বা मखाने का भोग लगाएं.

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