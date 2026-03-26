Tula Rashifal 26 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जो भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव माना जाता है. इस कारण आज आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. ऑफिस में कोई गंभीर मुद्दा सुलझाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. आपकी सूझबूझ और सही सलाह कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. सीनियर्स आपके निर्णयों से प्रभावित होंगे और आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. यह समय करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए किसी बड़े एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा में आय के अवसर बनेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में आज गोल्डन टाइम है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 के बीच का समय आपके लिए विशेष शुभ रहेगा. इससे आर्थिक लाभ और बिजनेस ग्रोथ के योग बनेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. अपने खान-पान में फलों और जूस को शामिल करें, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप फिट महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी. अविवाहित लोगों के लिए उच्च प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को कोच की किसी खास तकनीक से जीत हासिल करने का अवसर मिलेगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 3

लकी रंग: येलो

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य में वृद्धि और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा?

हाँ, आज नवम भाव के प्रभाव से भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

जी हाँ, ऑनलाइन विस्तार और पार्टनरशिप से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं.

Q3. क्या शिक्षा में सफलता मिलेगी?

हाँ, स्कॉलरशिप और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं.

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