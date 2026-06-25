Aaj ka Tula Rashifal 25 June 2026: तुला राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मसम्मान, परिवार के सपोर्ट से इमोशनली मजबूत होंगे जातक
Libra Horoscope 25 June 2026: तुला राशि वालों की कॉरपोरेट क्लाइंट्स संग मीटिंग होगी सफल, क्या गुरुवार को रियलिस्टिक टारगेट्स मिलने से प्रेशर फ्री होकर काम करेंगे कर्मचारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.
Aaj ka Tula Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.
आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.
चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.
व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक जोखिमों को कम करने और नए रास्ते खोलने का साबित होगा. राशि का चंद्रमा होने से आज आपको बाजार से कई सारे 'न्यू क्लाइंट्स' (नए ग्राहक) बहुत आसानी से मिलेंगे; जिससे आपकी केवल एक ही क्लाइंट पर डिपेंडेंसी (निर्भरता) पूरी तरह कम हो जाएगी, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा और रिस्क भी कम होगा, प्रोजेक्ट लॉस का डर पूरी तरह दूर हो जाएगा. दोपहर में किसी मुख्य पार्टी से बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी.
नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन काम के दबाव से राहत दिलाने वाला और नौकरी की सुरक्षा को मजबूत करने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपके लिए मैनेजमेंट द्वारा तय किए गए लक्ष्य (टारगेट्स) बहुत ही रियलिस्टिक (व्यावहारिक) और अचिवेबल (आसानी से पूरे होने वाले) रहेंगे, जो थोड़ी सी मेहनत करने पर भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. सेल्स टीम को आज बिलेबल आवर्स का फालतू प्रेशर नहीं रहेगा, हर मिनट आपके काम को ट्रैक नहीं किया जाएगा जिससे आप पूरी तरह फ्री होकर रिलैक्स फील करेंगे; कार्यस्थल पर आपकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान होगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेचुरली बढ़ा देगा और जॉब सिक्योरिटी मजबूत होगी.
शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर अभ्यास करने का कड़ा संकेत दे रहा है. राशि का चंद्रमा तार्किक क्षमता तो देगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव के कारण आज स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को संगीत, कला, साहित्य आदि से संबंधित मुख्य कार्यों में अपनी तरफ से बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी अस्थायी असफलता हाथ लग सकती है, जिससे थोड़ा मन खिन्न रहेगा; निराश न हों, अपनी कमियों को सुधारें और लगातार अभ्यास जारी रखें.
प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही सुखद और मानसिक संबल देने वाला साबित होगा. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज किसी पुराने पारिवारिक तनाव या घरेलू उलझन के समय पूरे परिवार का साथ आपको बहुत बड़ी राहत देगा; घर के बड़ों की सही सलाह से हर बड़ी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा, यह सपोर्ट आज आपको इमोशनली (भावनात्मक रूप से) बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा.
सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने (ईश्वर का धन्यवाद करने) से सकारात्मकता बहुत बढ़ेगा, छोटी-छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने से मन में खुशी और संतोष का अनुभव होगा जिससे आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और निर्जला एकादशी की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.
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