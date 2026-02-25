तुला राशिफल 25 फरवरी 2026: रिश्तों में अनबन से वित्तीय संकट तक, जानें आज क्या होगा!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशिफल 25 फरवरी 2026: रिश्तों में अनबन से वित्तीय संकट तक, जानें आज क्या होगा!

Libra Horoscope 25 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Feb 2026 04:20 AM (IST)
Tula Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा अष्टम भाव में हैं, जिससे अचानक तनाव, विवाद या अप्रत्याशित स्थिति बन सकती है.

खासकर परिवार या ननिहाल पक्ष से किसी से अनबन की संभावना है. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, वरना बात बिगड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर माहौल थोड़ा असहज रह सकता है. दोस्त या सहकर्मी ही गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. तीसरे व्यक्ति की दखल से विवाद बढ़ सकता है, इसलिए हर बात को सार्वजनिक न करें.

फाइनेंशियल स्थिति कमजोर महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने से समाधान नहीं निकलेगा खर्च और निर्णय दोनों पर नियंत्रण रखें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
बिजनेस की गहराई और बारीकियों को समझने में मेहनत करनी पड़ेगी. सिर्फ रोजमर्रा का काम करते रहने से कंट्रोल नहीं मिलेगा.

पार्टनरशिप में अगर साथी बिना सलाह बड़ा फैसला ले ले तो सीधे, साफ और शांत तरीके से अपनी आपत्ति रखें. चुप रहकर अंदर गुस्सा पालना रिश्ते को नुकसान देगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
मोटापे या लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. अभी शरीर को अनुशासन और नियमितता की जरूरत है. लापरवाही करेंगे तो समस्या लंबी खिंचेगी.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों की बात घर तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए निजी मामलों में सावधानी रखें. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह सुनना समझदारी होगी. इमोशनल रिएक्शन देने से स्थिति और उलझ सकती है.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का फोकस डगमगा सकता है, खासकर ऑनलाइन स्टडी में मन नहीं लगेगा. बहाने छोड़कर टाइम टेबल फॉलो करें. बिना सिस्टम के पढ़ाई करना समय की बर्बादी है.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: पिंक
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज रिश्तों में विवाद हो सकता है?
हाँ, खासकर पार्टनरशिप और पारिवारिक मामलों में सावधानी जरूरी है.

2. क्या फाइनेंशियल स्थिति कमजोर रहेगी?
संभावना है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

3. पढ़ाई में ध्यान कैसे बढ़ाएं?
डिस्ट्रैक्शन हटाएं, टाइम टेबल बनाएं और लगातार फॉलो करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Feb 2026 04:20 AM (IST)
