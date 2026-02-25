तुला राशिफल 25 फरवरी 2026: रिश्तों में अनबन से वित्तीय संकट तक, जानें आज क्या होगा!

Tula Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा अष्टम भाव में हैं, जिससे अचानक तनाव, विवाद या अप्रत्याशित स्थिति बन सकती है.

खासकर परिवार या ननिहाल पक्ष से किसी से अनबन की संभावना है. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, वरना बात बिगड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कस्पेस पर माहौल थोड़ा असहज रह सकता है. दोस्त या सहकर्मी ही गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. तीसरे व्यक्ति की दखल से विवाद बढ़ सकता है, इसलिए हर बात को सार्वजनिक न करें.

फाइनेंशियल स्थिति कमजोर महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने से समाधान नहीं निकलेगा खर्च और निर्णय दोनों पर नियंत्रण रखें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

बिजनेस की गहराई और बारीकियों को समझने में मेहनत करनी पड़ेगी. सिर्फ रोजमर्रा का काम करते रहने से कंट्रोल नहीं मिलेगा.

पार्टनरशिप में अगर साथी बिना सलाह बड़ा फैसला ले ले तो सीधे, साफ और शांत तरीके से अपनी आपत्ति रखें. चुप रहकर अंदर गुस्सा पालना रिश्ते को नुकसान देगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

मोटापे या लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. अभी शरीर को अनुशासन और नियमितता की जरूरत है. लापरवाही करेंगे तो समस्या लंबी खिंचेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों की बात घर तक पहुंचने की संभावना है, इसलिए निजी मामलों में सावधानी रखें. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह सुनना समझदारी होगी. इमोशनल रिएक्शन देने से स्थिति और उलझ सकती है.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का फोकस डगमगा सकता है, खासकर ऑनलाइन स्टडी में मन नहीं लगेगा. बहाने छोड़कर टाइम टेबल फॉलो करें. बिना सिस्टम के पढ़ाई करना समय की बर्बादी है.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: पिंक

उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज रिश्तों में विवाद हो सकता है?

हाँ, खासकर पार्टनरशिप और पारिवारिक मामलों में सावधानी जरूरी है.

2. क्या फाइनेंशियल स्थिति कमजोर रहेगी?

संभावना है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

3. पढ़ाई में ध्यान कैसे बढ़ाएं?

डिस्ट्रैक्शन हटाएं, टाइम टेबल बनाएं और लगातार फॉलो करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.