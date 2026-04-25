Aaj ka Tula Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएगी, हालांकि 10वें भाव का चंद्रमा कुछ ईर्ष्यालु लोगों को भी सक्रिय कर सकता है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा के सिंह राशि में जाने और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाने से आपको रात के समय अपने निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "सफलता का परचम" लहराने वाला है. गण्ड योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के आत्मविश्वास की जीत होगी और आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) के साथ एमओयू (MoU) साइन कर सकते हैं. बिजनेस मीटिंग्स के लिए आज पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद और उत्तम परिणाम देने वाली रहेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके द्वारा किए गए पुराने निवेश आज लाभ दे सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. ऑफिस में चल रही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का आप ऐसा सटीक समाधान ढूंढेंगे, जिससे कंपनी की लागत कम होगी और मैनेजमेंट की नजरों में आपका कद बढ़ेगा. हालांकि, कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी निष्ठा और कार्यकुशलता के आगे वे टिक नहीं पाएंगे. आज हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) पर आपकी विजय सुनिश्चित है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शैक्षणिक बाधाओं को दूर करने वाला है. विशेष रूप से शोध (Research) कर रहे छात्रों को आज किसी विदेशी प्रोफेसर का मेंटोर के रूप में सहयोग मिल सकता है, जिससे उनकी अधूरी थिसिस (Thesis) पूरी हो पाएगी. समाज सेवा में रुचि रखने वाले जातक आज सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचाने में एक सेतु का काम करेंगे, जिससे उन्हें आत्मिक संतोष और सम्मान मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. संतान के व्यवहार में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा; वे न केवल आपकी बातों को मानेंगे बल्कि घर के कार्यों में भी हाथ बटाएंगे. परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी निभाने की भावना बढ़ेगी. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. रात के समय बनने वाले ग्रहण दोष के कारण किसी पुरानी बात को लेकर जीवनसाथी से बहस न करें, शांत रहकर दिन का आनंद लें.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत लेकर आया है. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सेवा और देखभाल की अहम भूमिका रहेगी. आप स्वयं भी शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखें ताकि मानसिक स्पष्टता बनी रहे. रात्रि के समय भारी भोजन से बचें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (तरक्की और सकारात्मकता का प्रतीक)

ग्रीन (तरक्की और सकारात्मकता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शाम के समय मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जप करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में अन्न का दान करें.

(FAQs)

1. बिजनेस मीटिंग के लिए कौन सा समय सबसे उत्तम है?

आज दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) का समय किसी भी बड़े समझौते या मीटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. ऑफिस की राजनीति से कैसे निपटें?

आज आपको किसी से उलझने की जरूरत नहीं है. आपकी निष्ठा और टेक्निकल प्रॉब्लम को सुलझाने की क्षमता ही आपके विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए काफी होगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

व्यवसाय के लिए पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशाएं उत्तम हैं, जबकि सामान्य कार्यों के लिए पूर्व दिशा की यात्रा मंगलकारी रहेगी.

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