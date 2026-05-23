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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों को दफ्तर में मिल सकती है टीम लीडरशिप की कमान, बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनाएं यह खास नीति

Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों को दफ्तर में मिल सकती है टीम लीडरशिप की कमान, बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनाएं यह खास नीति

Libra Horoscope 23 May 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है सरकारी सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी! दफ्तर में मिलेगी टीम लीड करने की कमान. विवाह का निर्णय सोच-समझकर लें. पढ़ें तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय, लाभ, इच्छाओं और सामाजिक उपलब्धियों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस अनुकूल स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और लक्ष्मी योग का पूरा सहयोग मिल रहा है.

आज का दिन आपके लिए अपने कर्तव्यों को पहचानने, नए वित्तीय आयाम स्थापित करने और अपनी लीडरशिप क्षमता को साबित करने का एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है.

व्यापार और वित्त: बिजनेस विस्तार की सटीक रणनीति और निवेशकों का भरोसा

वर्तमान बाजार की बदलती और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों के बीच, आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही रणनीतिक साबित होने वाला है. यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड (विस्तार) करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में कदम आगे न बढ़ाएं. बाजार के रुख को समझने के लिए सबसे पहले एक अनुभवी और प्रोफेशनल टीम हायर (नियुक्त) करें, उनके जरिए मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट (डेटा इकट्ठा) करें और फिर एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ें.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपको पूंजी निवेश (Capital Investment) की प्लानिंग करनी होगी. इस योजना में आपका साथ देने के लिए नए निवेशक (Investors) भी आपको आसानी से मिल जाएंगे. हालांकि, भविष्य में उनका भरोसा बनाए रखने के लिए अपने काम और पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता (Transparency) रखना बेहद आवश्यक होगा. जो जातक नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं, उन्हें आज अपने भीतर के आलस्य को कोसों दूर भगाकर केवल कड़ी मेहनत पर जोर देना होगा, तभी बाजार में आपकी पहचान जल्दी बन पाएगी.

नौकरी और करियर: सरकारी महकमे से सम्मान और टीम लीडरशिप का मौका

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर सप्ताहांत का यह दिन आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. एंप्लॉयड पर्सन के किसी पुराने या हाल ही में किए गए किसी बेहतरीन कार्य को देखते हुए आज आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (सरकारी विभाग) की ओर से कोई मान-सम्मान या बड़ी सराहना प्राप्त हो सकती है, जिससे समाज में आपका रूतबा बढ़ेगा.

दफ्तर के माहौल में आज आपकी गिनती सबसे अच्छे, अनुशासित और होनहार कर्मचारियों में होगी. आपके इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उच्च अधिकारी आज आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए पूरी टीम को लीड (नेतृत्व) करने का एक बड़ा मौका सौंप सकते हैं. एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ें, सफलता तय है.

शिक्षा और छात्र: 'करंट अफेयर्स' पर पकड़ और सटीक तैयारी

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज की ग्रहीय स्थिति एक महत्वपूर्ण सलाह दे रही है. आज के समय में परीक्षाओं का जो पैटर्न बदल रहा है, उसे देखते हुए आपको करंट अफेयर्स (Current Affairs/सामयिकी) को बहुत अच्छी तरह से याद करना या 'घोट लेना' होगा. आज के पढ़े हुए विषयों से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है; इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ें, उसे पूरी गहराई और स्पष्टता के साथ पढ़ें.

पारिवारिक जीवन, विवाह और स्वास्थ्य: रिश्तों में गंभीरता और सामान्य सेहत

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन रिश्तों को लेकर बहुत मैच्योरिटी (परिपक्वता) दिखाने का है. यदि आपके पास विवाह या किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव आया हुआ है, तो तुरंत हां या ना कहने के बजाय सोच-समझकर और सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद ही अपना अंतिम जवाब दें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल अनुकूल है; कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, इसलिए बेफिक्र होकर इस वीकेंड को एंजॉय करें.

  • सकारात्मक रंग: सफेद (यह रंग आज आपको मानसिक शांति, विचारों में स्पष्टता और सौम्यता प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 2 (जो आपकी निर्णय क्षमता और आंतरिक समझ को मजबूती देगा)
  • असंतुलन का अंक: 7 (आज किसी के भी प्रभाव में आकर अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन दोनों अशुभ समयों को टालकर ही अपनी महत्वपूर्ण डील्स या शुभ कार्यों की शुरुआत करें. शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और पूर्व दिशा की ओर सकारात्मक सोच के साथ यात्रा करें, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:30 AM (IST)
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