Aaj ka Tula Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और अपनी गुप्त रणनीतियों की रक्षा करने का संकेत दे रहा है. बड़े व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रूप से ठीक-ठाक बीतेगा, लेकिन जो जातक 'खुदरा व्यापार' (Retail Business) या छोटे दुकानदार हैं, आज उन्हें बाजार में अपने सामान की बंपर बिक्री के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक कड़े प्रयास और भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

बिजनेसमैन को आज ऑफिस में चुगली करने वाले चापलूस कर्मचारियों और धोखेबाज लोगों से पूरी तरह कोसों दूर रहना होगा, नहीं तो वे बाजार में आपके लिए किसी बड़े अनचेक विवाद का मुख्य कारण बन सकते हैं. अपनी व्यावसायिक और पर्सनल बातें आज किसी भी बाहरी व्यक्ति से भूलकर भी शेयर बिल्कुल न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही खास मित्र क्यों न हो.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन आलस्य का कड़ा त्याग करने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. ग्रहों की इस कड़े स्थिति को देखते हुए, आज भयंकर 'आलस्य' (लेजिनेस) एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश करेगा.

लेकिन ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आपको करियर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहना ही होगा; सुस्ती त्यागें. वर्कप्लेस पर आज अपने सीनियर अधिकारियों के साथ हर हाल में गजब का तालमेल बनाकर चलें; उनकी बातों या निर्देशों को गंभीरता से न लेना आज आपको दफ्तर में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. कार्यस्थल पर फालतू की बहसबाजी, गॉसिप और व्यर्थ की बातों से स्वयं का कीमती समय बर्बाद करने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचकर कड़े अभ्यास में जुटने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. स्टूडेंट्स आज कॉलेज या दोस्तों के बीच किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विवादों में पड़ने से पूरी तरह बचें; अपनी आगामी मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें, शॉर्टकट से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर आपकी 'मैरिड लाइफ' (वैवाहिक जीवन) में बातचीत करते समय, आपको अपने 'शब्दों के चयन' (वाणी) पर पूरा कड़ा कंट्रोल रखना होगा; कड़वी या आक्रामक बातें बोलने से जीवनसाथी नाराज हो सकते हैं जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी; इसलिए शांत बने रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, भयंकर शारीरिक थकान, सुस्ती और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें, हल्का सात्विक भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, व्यापारिक घाटे से रक्षा और वैवाहिक शांति के लिए माता दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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