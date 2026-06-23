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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 23 June 2026: तुला राशि बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य में अपने शब्दों पर रखें पूरा कंट्रोल, फालतू बहसबाजी से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 23 June 2026: तुला राशि बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य में अपने शब्दों पर रखें पूरा कंट्रोल, फालतू बहसबाजी से बचें

Libra Horoscope 23 June 2026: खुदरा व्यापारियों को बिक्री के लिए करने होंगे अधिक प्रयास, क्या मंगलवार को आलस्य कर्मचारियों को शिकंजे में कसने की करेगा कोशिश? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और अपनी गुप्त रणनीतियों की रक्षा करने का संकेत दे रहा है. बड़े व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रूप से ठीक-ठाक बीतेगा, लेकिन जो जातक 'खुदरा व्यापार' (Retail Business) या छोटे दुकानदार हैं, आज उन्हें बाजार में अपने सामान की बंपर बिक्री के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा अधिक कड़े प्रयास और भागदौड़ करनी पड़ सकती है. 

बिजनेसमैन को आज ऑफिस में चुगली करने वाले चापलूस कर्मचारियों और धोखेबाज लोगों से पूरी तरह कोसों दूर रहना होगा, नहीं तो वे बाजार में आपके लिए किसी बड़े अनचेक विवाद का मुख्य कारण बन सकते हैं. अपनी व्यावसायिक और पर्सनल बातें आज किसी भी बाहरी व्यक्ति से भूलकर भी शेयर बिल्कुल न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही खास मित्र क्यों न हो.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन आलस्य का कड़ा त्याग करने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. ग्रहों की इस कड़े स्थिति को देखते हुए, आज भयंकर 'आलस्य' (लेजिनेस) एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अपने शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश करेगा. 

लेकिन ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आपको करियर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहना ही होगा; सुस्ती त्यागें. वर्कप्लेस पर आज अपने सीनियर अधिकारियों के साथ हर हाल में गजब का तालमेल बनाकर चलें; उनकी बातों या निर्देशों को गंभीरता से न लेना आज आपको दफ्तर में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. कार्यस्थल पर फालतू की बहसबाजी, गॉसिप और व्यर्थ की बातों से स्वयं का कीमती समय बर्बाद करने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचकर कड़े अभ्यास में जुटने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. स्टूडेंट्स आज कॉलेज या दोस्तों के बीच किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विवादों में पड़ने से पूरी तरह बचें; अपनी आगामी मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें, शॉर्टकट से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का कड़ा संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर आपकी 'मैरिड लाइफ' (वैवाहिक जीवन) में बातचीत करते समय, आपको अपने 'शब्दों के चयन' (वाणी) पर पूरा कड़ा कंट्रोल रखना होगा; कड़वी या आक्रामक बातें बोलने से जीवनसाथी नाराज हो सकते हैं जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी; इसलिए शांत बने रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, भयंकर शारीरिक थकान, सुस्ती और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें, हल्का सात्विक भोजन करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, व्यापारिक घाटे से रक्षा और वैवाहिक शांति के लिए माता दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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