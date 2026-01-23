Tula Rashifal 23 January 2026: तुला राशि मेहनत से पाएंगे सफलता, सेहत और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी
Libra Horoscope 23 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.
Tula Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संघर्ष के बाद सफलता, जिम्मेदारी और संतुलन का संदेश दे रहा है. चन्द्रमा छठे भाव में स्थित होने से चुनौतियां रहेंगी, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन थोड़ा सावधानी मांगता है. शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, खासकर काम के दबाव के कारण. हालांकि राहत की बात यह है कि पुरानी सेहत संबंधी परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आएगी. नियमित दिनचर्या, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी रहेगी. ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में आज संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. बिजनेसमैन को कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर, एग्रीकल्चर और हेल्थकेयर से जुड़े कारोबार में वित्तीय लाभ के प्रबल योग हैं. प्रमोशनल एक्टिविटी बढ़ाने और नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए दिन अनुकूल है, जिससे भविष्य में ग्रोथ होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. वर्कस्पेस पर आप अपने स्मार्ट वर्क और व्यवहार से बॉस व सीनियर्स को प्रभावित करने में सफल होंगे. फाइनेंस और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से उनका समाधान निकाल लेंगे. करियर में आगे बढ़ने के अवसर धीरे-धीरे बनेंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. इकॉनोमिक ग्राफ के बढ़ने से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा. आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश और बचत की योजना बनाना लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार की बागडोर आपके हाथों में आ सकती है, ऐसे में संतुलन और समझदारी से फैसले लें. अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी रहेगा. न्यू जनरेशन दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने की योजना बना सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े छात्रों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई और प्रैक्टिकल स्किल्स में सफलता मिलेगी. मेहनत और निरंतर अभ्यास से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
भाग्यशाली रंग क्रीम
भाग्यशाली अंक 5
अभाग्यशाली अंक 7
उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद वस्त्र और केसर मिश्रित खीर अर्पित करें तथा “ॐ सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज व्यापार में निवेश करना सही रहेगा
उत्तर हां, सही योजना और रिसर्च के साथ निवेश लाभकारी हो सकता है.
प्रश्न 2 नौकरी में तरक्की के योग हैं या नहीं
उत्तर हां, स्मार्ट वर्क से सीनियर्स की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी.
प्रश्न 3 स्वास्थ्य को लेकर सबसे जरूरी सावधानी क्या है
उत्तर तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
