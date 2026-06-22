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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 22 June 2026: तुला राशि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में आएगी बड़ी बाधा, वैकल्पिक वेंडर्स की तलाश जारी रखें व्यापारी

Aaj ka Tula Rashifal 22 June 2026: तुला राशि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में आएगी बड़ी बाधा, वैकल्पिक वेंडर्स की तलाश जारी रखें व्यापारी

Libra Horoscope 22 June 2026: मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बाधा और कर्ज तनाव से रहना होगा अलर्ट, क्या सोमवार को सैलरी इनक्रीस होने की जगह डिक्रीज होने से लगेगा बड़ा झटका? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा. 

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक तंगी और कड़े संघर्ष का संकेत दे रहा है. बिजनेस में मेहनत के अनुकूल मीठा फल न मिलने के कारण आज आप काफी गहरे मानसिक तनाव और चिंता में रहेंगे. जो जातक 'मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर' (उत्पादन क्षेत्र) से जुड़े हैं, आज उनकी मुख्य 'सप्लाई चेन' (आपूर्ति श्रृंखला) में अचानक कोई बड़ी बाधा या रुकावट आ सकती है; बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत बैकअप के लिए 'वैकल्पिक वेंडर्स' (Alternative Vendors) की तलाश जारी रखें. 

व्यापार में नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो रुक जाएं; आपके लिए अभी टाइम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है; बढ़ते कर्जों का तनाव कम करने के लिए आज अपने भाई-बहनों से बैठकर गंभीरता से बात करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन कड़े मानसिक दबाव, अपनी साख की सुरक्षा करने और सैलरी से जुड़े मामलों में बड़ा झटका लगने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. आज वर्कप्लेस पर आपकी पुरानी देखी गई बड़ी आशाओं और उम्मीदों पर अचानक मैनेजमेंट की तरफ से पानी फिर सकता है; स्थिति यह होगी कि दफ्तर में आपकी सैलरी इनक्रीस (वेतन वृद्धि) होने की जगह अचानक डिक्रीज (कम) हो सकती है, जिससे आपका मनोबल बुरी तरह टूट सकता है, धैर्य बनाए रखें. 

कार्यक्षेत्र पर आज कर्मचारियों के हर एक छोटे-बड़े काम पर सीनियर अधिकारियों की बहुत पैनी और तीखी नज़र रहेगी, इसलिए पूरी होशियारी, सावधानी और वफादारी के साथ ही अपने ऑफिशियल कार्य को अंजाम दें. शरीर में बढ़े भयंकर आलस्य और शारीरिक थकान के चलते आज आप ऑफिस के कार्यों को बिल्कुल भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है Oppen. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. जो छात्र विशेष रूप से 'इंजीनियरिंग और कॉमर्स' (Engineering & Commerce Students) की फील्ड से जुड़े हैं, आज सितारों की चाल बता रही है कि समय पूरी तरह आपके फेवर (पक्ष) में नहीं चल रहा है; पढ़ाई में मन लगाने के लिए सोशल मीडिया के भटकाव से तुरंत दूरी बना लें, तभी तरक्की संभव है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी आक्रामक वाणी पर कड़ा ब्रेक लगाने का है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर किसी मामूली बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अनचाही कलह या वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं; ऐसी स्थिति में घर की शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने तीव्र 'गुस्से' (क्रोध) पर हर हाल में कड़ा कंट्रोल रखना होगा और पूरी तरह शांत रहना होगा. लव लाइफ के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय बर्बाद न करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, भयंकर शारीरिक थकान, सुस्ती और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. सैलरी डिक्रीज होने की चिंता और सप्लाई चेन की बाधा मानसिक रूप से थका सकती है; खुद को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 7
अशभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: तुला राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने, आर्थिक संकटों से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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