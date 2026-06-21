Aaj ka Tula Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापार में मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. बैंक लोन, वित्तीय सहायता या किसी निवेश से जुड़ा मामला आगे बढ़ने की संभावना है. हालांकि किसी भी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. व्यापार विस्तार और नई योजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपके सुझाव और नए आइडिया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और आपके काम की सराहना हो सकती है. लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या करियर में आगे बढ़ने से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

खेल और प्रतियोगी क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और निरंतर अभ्यास सफलता दिलाने में मदद करेगा. पढ़ाई और तैयारी में नियमितता बनाए रखें. समय का सही उपयोग आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

जीवनसाथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई प्रिय व्यक्ति आपका मनोबल बढ़ाएगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. सुबह सूर्य नमस्कार, योग या हल्का व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान बने रहेंगे. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

अभाग्यशाली अंक: 1

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और नियमित सूर्य नमस्कार करें.

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