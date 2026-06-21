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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 21 June 2026: तुला राशि बैंक लोन के पेपरवर्क को दोबारा अच्छे से करें चेक, पेपर्स में कमी से प्रोसेस में हो सकती है देरी

Aaj ka Tula Rashifal 21 June 2026: तुला राशि बैंक लोन के पेपरवर्क को दोबारा अच्छे से करें चेक, पेपर्स में कमी से प्रोसेस में हो सकती है देरी

Libra Horoscope 21 June 2026: क्या आज तुला राशि वालों को करियर, व्यापार और रिश्तों में मनचाही सफलता मिल सकती है? जानिए कैसे आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच दिन को खास बना सकती है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापार में मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. बैंक लोन, वित्तीय सहायता या किसी निवेश से जुड़ा मामला आगे बढ़ने की संभावना है. हालांकि किसी भी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच अवश्य करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. व्यापार विस्तार और नई योजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपके सुझाव और नए आइडिया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और आपके काम की सराहना हो सकती है. लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या करियर में आगे बढ़ने से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

खेल और प्रतियोगी क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और निरंतर अभ्यास सफलता दिलाने में मदद करेगा. पढ़ाई और तैयारी में नियमितता बनाए रखें. समय का सही उपयोग आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

जीवनसाथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई प्रिय व्यक्ति आपका मनोबल बढ़ाएगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. सुबह सूर्य नमस्कार, योग या हल्का व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान बने रहेंगे. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 7
अभाग्यशाली अंक: 1

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और नियमित सूर्य नमस्कार करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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