Tula Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो रोग और बाधाओं की शांति का स्थान है. आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका शारीरिक तनाव दूर होगा. सुबह के समय योग या मॉर्निंग वॉक करने की आदत आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगी और आप दिनभर एक्टिव महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

'शुभ योग' के प्रभाव से बिजनेस में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो आज पार्टनर के साथ मिलकर नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करें. आप दोनों की सोच एक दिशा में होने से बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अपना अनुशासन (Discipline) सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. जो लोग बेरोजगार (Unemployed) हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया सीखने का है. कोई ऑनलाइन कोर्स या ट्यूटोरियल देखना आपके लिए भविष्य में नए अवसरों के द्वार खोल सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन संकल्प शक्ति का है. आप अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपनी कोशिशों को सफलता के मुकाम तक पहुँचाने में कामयाब रहेंगे. आपकी एकाग्रता आज आपके सबसे बड़े हथियार के रूप में काम करेगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बनाने की जरूरत है. घर की जिम्मेदारियों को सदस्यों के बीच बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों (Personal Time) के लिए समय निकाल पाएंगे. इससे न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. विशेषकर जोड़ों के दर्द (Joint Pain) से परेशान लोगों को आज काफी आराम मिलेगा. अपनी मॉर्निंग रूटीन को नियमित रखें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: बहते जल में सफेद फूल प्रवाहित करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई पार्टनरशिप शुरू करना सही है?

हाँ, आज ग्रहों की स्थिति सहयोग और तालमेल के पक्ष में है. साथ मिलकर बनाई गई रणनीतियाँ सफल होंगी.

2. आलस्य दूर करने के लिए आज क्या विशेष करें?

सुबह की धूप लें और हल्का व्यायाम करें. 6वें भाव का चन्द्रमा अनुशासन से स्वास्थ्य लाभ देता है.

3. घर में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

जिम्मेदारियों का बोझ अकेले न उठाएं; काम बांटने से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.