Tula Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 6वें भाव में स्थित हैं, जो रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े मामलों को प्रभावित करता है. सीधी बात आज आपको राहत भी मिलेगी और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.

अगर आप अपनी आदतों और दिनचर्या को सुधारने पर काम करेंगे, तो पुराने स्वास्थ्य या मानसिक तनाव से बाहर निकल सकते हैं.

ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अनुशासन में रहेंगे, वरना मौके हाथ से निकल जाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रोडक्टिव रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप समय का सही उपयोग करें. काम के बाद का समय बेवजह खर्च करने की बजाय अपनी स्किल और प्रतिभा को निखारने में लगाएं. जो लोग यह नहीं करते, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं और यह कड़वा सच है.

वर्कस्पेस पर आपको कुछ अच्छे काम होते नजर आएंगे, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा. लेकिन दूसरों को देखकर खुश होने से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद क्या कर रहे हैं.

आज आपको अपने काम के साथ-साथ अपने भविष्य की तैयारी भी करनी होगी यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन “बिना तैयारी” के कदम उठाना नुकसान देगा. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 का समय आपके लिए बेहतर रहेगा.

लेकिन सिर्फ समय देखकर काम शुरू करना काफी नहीं है. किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना और उसका सही प्लान बनाना जरूरी है. जो लोग बिना रिसर्च के काम शुरू करते हैं, वे जल्दी ही फंस जाते हैं.

आज जमीन-जायदाद से जुड़े किसी मामले पर चर्चा हो सकती है. यहां आपको जल्दबाजी से बचना होगा क्योंकि एक गलत निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

आप अपने जीवनसाथी के करियर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं. यह एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं.

रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. फील्ड में जो चाहेंगे, उसे हासिल करने की संभावना है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं.

आज आपको अपनी मेहनत और डिसिप्लिन बनाए रखना होगा. सफलता मिलने के बाद अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं अगर आपने यह गलती की, तो आगे नुकसान उठाना पड़ेगा.

स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, बशर्ते वे अपने फोकस को बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन यह सुधार अपने आप नहीं आएगा. आपको योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा.

साथ ही, बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है. यह सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है.

अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, तो हेल्थ बेहतर रहेगी वरना फिर वही पुरानी समस्याएं वापस आ जाएंगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 6

लकी कलर: पिंक

अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज अपने दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करें. किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. साथ ही, जरूरतमंद को गुलाबी वस्त्र या मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

Ayodhya Shri Ram Yantra: अयोध्या में स्थापित होगा दुनिया का पहला श्री राम यंत्र, जानिए इसका ज्योतिषीय रहस्य

FAQs:

1. क्या तुला राशि वालों की सेहत में आज सुधार होगा?

हाँ, योग-प्राणायाम और सही दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार संभव है.

2. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

हाँ, लेकिन पूरी जानकारी और सही प्लानिंग के साथ ही शुरुआत करें.

3. तुला राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज तुला राशि के लिए पिंक रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.