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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 18 March 2026: स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों में बदलाव! आज क्या करें, क्या न करें? जानें!

Aaj Ka Tula Rashifal 18 March 2026: स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों में बदलाव! आज क्या करें, क्या न करें? जानें!

Libra Horoscope 18 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 06:21 AM (IST)
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Tula Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 6वें भाव में स्थित हैं, जो रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े मामलों को प्रभावित करता है. सीधी बात आज आपको राहत भी मिलेगी और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.

अगर आप अपनी आदतों और दिनचर्या को सुधारने पर काम करेंगे, तो पुराने स्वास्थ्य या मानसिक तनाव से बाहर निकल सकते हैं.

ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अनुशासन में रहेंगे, वरना मौके हाथ से निकल जाएंगे.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रोडक्टिव रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप समय का सही उपयोग करें. काम के बाद का समय बेवजह खर्च करने की बजाय अपनी स्किल और प्रतिभा को निखारने में लगाएं. जो लोग यह नहीं करते, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं और यह कड़वा सच है.

वर्कस्पेस पर आपको कुछ अच्छे काम होते नजर आएंगे, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा. लेकिन दूसरों को देखकर खुश होने से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद क्या कर रहे हैं.

आज आपको अपने काम के साथ-साथ अपने भविष्य की तैयारी भी करनी होगी यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन “बिना तैयारी” के कदम उठाना नुकसान देगा. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 का समय आपके लिए बेहतर रहेगा.

लेकिन सिर्फ समय देखकर काम शुरू करना काफी नहीं है. किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना और उसका सही प्लान बनाना जरूरी है. जो लोग बिना रिसर्च के काम शुरू करते हैं, वे जल्दी ही फंस जाते हैं.

आज जमीन-जायदाद से जुड़े किसी मामले पर चर्चा हो सकती है. यहां आपको जल्दबाजी से बचना होगा क्योंकि एक गलत निर्णय लंबे समय तक असर डाल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बना रहेगा, जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

आप अपने जीवनसाथी के करियर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं. यह एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं.

रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. फील्ड में जो चाहेंगे, उसे हासिल करने की संभावना है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं.

आज आपको अपनी मेहनत और डिसिप्लिन बनाए रखना होगा. सफलता मिलने के बाद अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं अगर आपने यह गलती की, तो आगे नुकसान उठाना पड़ेगा.

स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है, बशर्ते वे अपने फोकस को बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन यह सुधार अपने आप नहीं आएगा. आपको योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा.

साथ ही, बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना जरूरी है. यह सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है.

अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, तो हेल्थ बेहतर रहेगी वरना फिर वही पुरानी समस्याएं वापस आ जाएंगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लकी नंबर: 6
लकी कलर: पिंक
अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज अपने दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करें. किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. साथ ही, जरूरतमंद को गुलाबी वस्त्र या मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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FAQs:

1. क्या तुला राशि वालों की सेहत में आज सुधार होगा?
हाँ, योग-प्राणायाम और सही दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार संभव है.

2. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन पूरी जानकारी और सही प्लानिंग के साथ ही शुरुआत करें.

3. तुला राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज तुला राशि के लिए पिंक रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
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