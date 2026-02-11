Tula Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से तुला राशि वालों को पैसों और निवेश से जुड़े फैसले बेहद सोच-समझकर लेने होंगे. दिन की शुरुआत अगर आप आभार और कृतज्ञता के साथ करते हैं तो मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, भले ही आगे दबाव बना रहे.
Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
साइनस की समस्या आपको परेशान करेगी और नींद व रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होंगी. सुबह-शाम अनुलोम-विलोम करना तनाव घटाने और मन को शांत रखने के लिए जरूरी है नहीं किया तो दिन और भारी लगेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
पार्टी के जरिए पेमेंट क्लियर होने से कैश-फ्लो सुधरेगा और माल की कमी दूर होगी, जिससे बिजनेस फिर पटरी पर लौटेगा. यह राहत जरूरी है, क्योंकि अभी निवेश में जरा-सी गलती नुकसान करा सकती है.
जॉब और करियर (Job & Career)
आपने लक्ष्य जरूरत से ज्यादा ऊंचे और अव्यावहारिक तय कर रखे हैं. इसी वजह से वर्क-प्रेशर और तनाव बना रहेगा, जो आत्मविश्वास और काम के प्रति जुनून दोनों को खा जाएगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
लेट-नाइट ऑनलाइन गेम की लत के कारण क्लास में नींद आएगी और पढ़ाई प्रभावित होगी. यह आदत भविष्य के लिए सीधा खतरा है इसे अभी नहीं रोका तो बाद में पछतावा होगा.
लव और फैमिली (Love & Family)
रिश्तों में तनाव से निपटने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, वे सही दिशा में जाएंगे और हालात धीरे-धीरे संभलेंगे.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
अचूक उपाय: दिन में दो बार अनुलोम-विलोम करें और किसी भी बड़े निवेश से पहले दो बार सोचें.
(FAQs)
1. चंद्रमा दूसरे भाव में होने का सीधा असर क्या है?
पैसा, बचत और निवेश यहां छोटी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है.
2. बिजनेस में राहत क्यों मिलेगी?
क्योंकि अटकी हुई पेमेंट क्लियर होगी, जिससे कैश-फ्लो सुधरेगा.
3. छात्रों के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है?
ऑनलाइन गेमिंग की लत यही उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों बिगाड़ रही है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.