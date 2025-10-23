Aaj Ka Vrishchik Rashifal: पैसों से जुड़े मामलों में बरतें सावधानी, पढ़ें आज 23 अक्टूबर 2025 का वृश्चिक राशिफल
Today Scorpio Horoscope 23 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 23 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा बारहवें भाव में होने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए वित्तीय मामलों में सतर्क रहना जरूरी है. दिन में मानसिक तनाव और भावनात्मक उलझनें रह सकती हैं, विशेषकर बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में.
आज का वृश्चिक परिवार राशिफल
परिवारिक माहौल कुछ तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ बहस हो सकती है. घर के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और अनावश्यक विवाद से बचें. परिवार की मदद और मार्गदर्शन आपको मानसिक स्थिरता दे सकता है.
आज का वृश्चिक लव राशिफल
आज रिश्तों में धैर्य और संयम जरूरी है. पार्टनर के साथ गुस्से और इगो की स्थिति से बचें. प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है.
आज का वृश्चिक व्यापार राशिफल
बिजनेस में दिखावे और फिजूलखर्ची से बचें. पार्टनरशिप बिजनेस में जल्दबाजी और इगो के कारण मनमुटाव और घाटा हो सकता है. नई डील्स या निवेश सोच-समझकर ही करें.
आज का वृश्चिक नौकरी राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन विरोधियों के जाल में फंस सकते हैं. वर्कस्पेस पर पुरानी समस्याओं के कारण मानसिक दबाव रह सकता है. काम को स्थिरता और सूझबूझ से पूरा करें.
आज का वृश्चिक युवा और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं पाएंगे, लेकिन मेहनत जारी रखें. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.
आज का वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आंखों में जलन और थकान की संभावना है. पर्याप्त नींद और आंखों की देखभाल जरूरी है.
शुभ अंक 3
शुभ रंग वाइट
अशुभ अंक 7
उपाय
शुकवार को सफेद रंग का वस्त्र पहनें और घर में सफाई पर ध्यान दें. आंखों की रोशनी और मानसिक शांति के लिए गंगाजल का छिड़काव करें.
FAQs
प्र. वृश्चिक राशि वालों को आज किन बातों में सतर्क रहना चाहिए?
उत्तर वित्तीय खर्च, पार्टनरशिप में जल्दबाजी और वर्कस्पेस में विवाद से बचें.
प्र. स्टूडेंट्स को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए?
उत्तर मेहनत जारी रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी की सलाह लें.
प्र. आज वृश्चिक राशि का लकी कलर और अंक क्या है?
उत्तर लकी कलर वाइट और लकी अंक 3 रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
