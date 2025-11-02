हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLove Horoscope: 3 नवंबर 2025 का लव राशिफल, जानिए प्यार में किस राशि की होगी जीत और किसे मिलेगी हार!

Love Horoscope: 3 नवंबर 2025 का लव राशिफल, जानिए प्यार में किस राशि की होगी जीत और किसे मिलेगी हार!

Love Horoscope Today November 3, 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 02 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Today Love Horoscope for November 3, 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर 2025 सोमवार को प्रदोष व्रत है. यह दिन महादेव को समर्पित होता है.

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहने वाली है. इसके अलावा कई शुभ नक्षत्र योग भी बन रहे हैं. सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव को समर्पित होता है. 

मेष से मीन राशियों के लिए सोमवार का दिन प्यार के लिहाज से कैसा जाएगा? आइए पढ़ते हैं 3 नवंबर 2025 का लव राशिफल-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

विवाहित लोगों के लिए सोमवार का दिन रोमांटिक भरा बीत सकता है. करियर से जुड़ी राय पार्टनर को शेयर करने से चीजें आसान हो सकती है. प्यार में जबरदस्ती का दबाव आपको तनाव में डाल सकता है. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज थकान भरा दिन साबित हो सकता है. पार्टनर के साथ समय कम बिताएंगे. वैवाहिक जीवन पार्टनर की राय जरूर शामिल करें. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

सिंगल जातक आज किसी खास मित्र से दिल की बात शेयर कर सकते हैं. इस दौरान मन में हो रही आतुरता को चेहरे पर हावी नहीं होने दें. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज का दिन रिश्तें में चुनौतिपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ सकता है. भावनाओं के आवेग में आकर पार्टनर को किसी भी तरह की ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार लाने का काम करें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों का आज पार्टनर के साथ संबंध गहरा होगा. पुरानी ऐसी कोई भी बात मन में न लाएं जो रिश्ते की डोर को कमजोर करने का काम करें. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

विवाहित जातकों के जीवन में आज किसी बात को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे समय पर पार्टनर का भरपूर सहयोग करें. लव लाइफ में पार्टनर का ट्रस्ट खोने से बचें. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

किसी के साथ प्यार के हसीन पल गुजार रहे हैं, तो उनपर अपना अधिकार या अंहकार नहीं जताएं. लव लाइफ का सुखी मंत्र पार्टनर का सम्मान करना है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी उथल पुथल रहने वाला है. प्रेम जीवन में मौजूद लोग अपने रिश्ते को एक कदम और बढ़ा सकते हैं. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन प्यार समझदारी बनाएं रखने का है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों के जीवन में आज प्यार का पैगाम मिल सकता है. पार्टनर की कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों को आज वैवाहिक जीवन में किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य न खोए. पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

वैवाहिक जीवन में शामिल लोग पार्टनर के साथ किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं. इस दौरान पार्टनर की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal

Frequently Asked Questions

3 नवंबर 2025 को कौन सा व्रत है?

3 नवंबर 2025, सोमवार को प्रदोष व्रत है, जो महादेव को समर्पित होता है.

3 नवंबर 2025 को प्यार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

विवाहित मेष राशि वालों के लिए दिन रोमांटिक हो सकता है। करियर की बात पार्टनर से साझा करने से चीजें आसान होंगी।

3 नवंबर 2025 को वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में यह दिन काफी उथल-पुथल भरा रहेगा, लेकिन रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

3 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के लिए प्यार के लिहाज से क्या खास है?

मकर राशि वालों को आज प्यार का पैगाम मिल सकता है। आप पार्टनर की कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
'भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल', प्रो. फ्रांसेस्का ओरसिनी विवाद पर बोले शशि थरूर
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
महाराष्ट्र
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
ट्रेंडिंग
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
यूटिलिटी
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget