Today Love Horoscope for November 3, 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 नवंबर 2025 सोमवार को प्रदोष व्रत है. यह दिन महादेव को समर्पित होता है.

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहने वाली है. इसके अलावा कई शुभ नक्षत्र योग भी बन रहे हैं. सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव को समर्पित होता है.

मेष से मीन राशियों के लिए सोमवार का दिन प्यार के लिहाज से कैसा जाएगा? आइए पढ़ते हैं 3 नवंबर 2025 का लव राशिफल-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

विवाहित लोगों के लिए सोमवार का दिन रोमांटिक भरा बीत सकता है. करियर से जुड़ी राय पार्टनर को शेयर करने से चीजें आसान हो सकती है. प्यार में जबरदस्ती का दबाव आपको तनाव में डाल सकता है.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज थकान भरा दिन साबित हो सकता है. पार्टनर के साथ समय कम बिताएंगे. वैवाहिक जीवन पार्टनर की राय जरूर शामिल करें.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

सिंगल जातक आज किसी खास मित्र से दिल की बात शेयर कर सकते हैं. इस दौरान मन में हो रही आतुरता को चेहरे पर हावी नहीं होने दें. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज का दिन रिश्तें में चुनौतिपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ सकता है. भावनाओं के आवेग में आकर पार्टनर को किसी भी तरह की ऐसी बात बोलने से बचें, जो आपके रिश्ते में दरार लाने का काम करें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों का आज पार्टनर के साथ संबंध गहरा होगा. पुरानी ऐसी कोई भी बात मन में न लाएं जो रिश्ते की डोर को कमजोर करने का काम करें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

विवाहित जातकों के जीवन में आज किसी बात को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे समय पर पार्टनर का भरपूर सहयोग करें. लव लाइफ में पार्टनर का ट्रस्ट खोने से बचें.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

किसी के साथ प्यार के हसीन पल गुजार रहे हैं, तो उनपर अपना अधिकार या अंहकार नहीं जताएं. लव लाइफ का सुखी मंत्र पार्टनर का सम्मान करना है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी उथल पुथल रहने वाला है. प्रेम जीवन में मौजूद लोग अपने रिश्ते को एक कदम और बढ़ा सकते हैं.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन प्यार समझदारी बनाएं रखने का है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों के जीवन में आज प्यार का पैगाम मिल सकता है. पार्टनर की कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों को आज वैवाहिक जीवन में किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य न खोए. पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

वैवाहिक जीवन में शामिल लोग पार्टनर के साथ किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं. इस दौरान पार्टनर की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.