हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: कामकाज में चुनौती, आय की तुलना में बढ़ेंगे खर्च! पढ़ें राशिफल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: कामकाज में चुनौती, आय की तुलना में बढ़ेंगे खर्च! पढ़ें राशिफल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 07 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा. जहां कामकाज में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, वहीं मेहनत और व्यवहारिकता से आप हालात को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.

आइए जानते हैं इस हफ्ते वृषभ राशि के लिए करियर, व्यापार, धन, परिवार और प्रेम जीवन के सितारे क्या कह रहे हैं.

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ या कार्य का दबाव बढ़ सकता है. इस दौरान काम को टालने की आदत से बचें और अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं.

किसी और पर भरोसा कर काम छोड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है. अपने वरिष्ठों से विवाद से बचें और टीम के साथ सहयोग की भावना रखें.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह का पहला भाग सामान्य रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में बाजार में सुधार और बढ़ती मांग का लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट पर दबाव रहेगा.

आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने की स्थिति बन सकती है, परंतु सही प्रबंधन से आप स्थिति संभाल लेंगे.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

इस सप्ताह आय की तुलना में खर्च अधिक रहेगा. घर या कार्यस्थल से जुड़ी ज़रूरतों पर खर्चा बढ़ सकता है. कोशिश करें कि बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी करने से बचें.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घरेलू मोर्चे पर यह सप्ताह कुछ चिंताओं से भरा रह सकता है. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन व्यग्र रहेगा. सप्ताह के अंत तक स्थितियों में सुधार आएगा और पारिवारिक माहौल सामान्य हो जाएगा. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में सावधानी जरूरी है. किसी भी सूरत में अपने साथी का विश्वास न खोएं, अन्यथा संबंधों में तनाव आ सकता है. गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं.

विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. रिश्तों में सम्मान और विश्वास बनाए रखना ही संबंधों की मजबूती की कुंजी होगी.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर लापरवाही न करें. अधिक तनाव और थकावट स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. खानपान में सादगी रखें और पर्याप्त विश्राम लें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी सतर्क रहें.

उपाय

प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल पुष्प अर्पित करें. इससे आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए और साथी का विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है. गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं.

