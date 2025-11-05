हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलVrishabh Masik Rashifal November 2025: वृष राशि मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

Vrishabh Masik Rashifal November 2025: वृष राशि मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

Taurus Monthly Horoscope November 2025: वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मेष मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Taurus Monthly Horoscope November 2025: वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मेष मासिक राशिफल.

वृषभ मासिक राशिफल नवंबर 2025

1/6
पारिवारिक जीवन: वृष राशि वाले को नवम्बर का महिना साधारण तौर पर रहेगा मंगल और बुध दोनों अच्छे स्थति में नहीं है परिवार के सदस्यों के साथ बिच -बिच में अनबन की स्थति बनेगी .आपसी समझदारी के कारण स्थति में में सुधार होगा.भाई बहन आपको सहयोग करेगे,16 अक्तूबर के बाद पारिवारिक जीवन में व्यवस्था बढ़ जाएगी कार्य का बोझ ज्यादा रहेगा.
पारिवारिक जीवन: वृष राशि वाले को नवम्बर का महिना साधारण तौर पर रहेगा मंगल और बुध दोनों अच्छे स्थति में नहीं है परिवार के सदस्यों के साथ बिच -बिच में अनबन की स्थति बनेगी .आपसी समझदारी के कारण स्थति में में सुधार होगा.भाई बहन आपको सहयोग करेगे,16 अक्तूबर के बाद पारिवारिक जीवन में व्यवस्था बढ़ जाएगी कार्य का बोझ ज्यादा रहेगा.
2/6
व्यापार तथा नौकरी :व्यापारी के लिए यह माह मिलाजुला रहेगा कोई विशेष परेशान होने की जरुरत नहीं है पूरा फोकस बिजनेश पर रखे जायदा रिक्स लेने की जरुरत नहीं है नौकरी कर रहे है सावधानी रखे, सहकर्मी पर भरोसा नहीं करे आपको किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करेगे ,अधिकारी का सहयोग नहीं मिलेगा बॉस के बात पर ध्यान दे.
व्यापार तथा नौकरी :व्यापारी के लिए यह माह मिलाजुला रहेगा कोई विशेष परेशान होने की जरुरत नहीं है पूरा फोकस बिजनेश पर रखे जायदा रिक्स लेने की जरुरत नहीं है नौकरी कर रहे है सावधानी रखे, सहकर्मी पर भरोसा नहीं करे आपको किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करेगे ,अधिकारी का सहयोग नहीं मिलेगा बॉस के बात पर ध्यान दे.
3/6
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए इस माह शिक्षा को लेकर सजग रहना पड़ेगा कला तथा साइंस की पढाई करने वाले वाले छात्रों को अपने पढाई पर अतिरिक्त समय दे उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है आपके लिए अनुकूल समय है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है अच्छे से तैयारी करे.करियर को लेकर लापरवाही नहीं करे अपनी व्योहार में बदलाव नहीं करे सब कुछ ठीक चलेगा.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए इस माह शिक्षा को लेकर सजग रहना पड़ेगा कला तथा साइंस की पढाई करने वाले वाले छात्रों को अपने पढाई पर अतिरिक्त समय दे उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है आपके लिए अनुकूल समय है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है अच्छे से तैयारी करे.करियर को लेकर लापरवाही नहीं करे अपनी व्योहार में बदलाव नहीं करे सब कुछ ठीक चलेगा.
4/6
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ सकारात्मक व्यवहार रखे छोटी -छोटी बात पर विवाद बन सकता है पार्टनर के साथ समय व्यतित करे.रिश्ते में ताजगी आएगी ,अविवाहित है किसी किसी को डेट कर रहे है इस माह परपोज नहीं करे रिश्ता टूट सकता है ,वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव बना है इस माह सब कुछ ठीक होगा .
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ सकारात्मक व्यवहार रखे छोटी -छोटी बात पर विवाद बन सकता है पार्टनर के साथ समय व्यतित करे.रिश्ते में ताजगी आएगी ,अविवाहित है किसी किसी को डेट कर रहे है इस माह परपोज नहीं करे रिश्ता टूट सकता है ,वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव बना है इस माह सब कुछ ठीक होगा .
5/6
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे स्वस्थ्य कमजोर रहेगा छोटी -छोटी परेशानी को इग्नोर नहीं करे , मौसमी बिमारी के चपेट में आयेगे सर्दी ,खासी से परेशान रहेगे ,मंगल तथा शुक्र अच्छे स्थति में नहीं है जो लोग स्वस्थ्य है उन्हें भी अपने स्वस्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा सुबह में टहले.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे स्वस्थ्य कमजोर रहेगा छोटी -छोटी परेशानी को इग्नोर नहीं करे , मौसमी बिमारी के चपेट में आयेगे सर्दी ,खासी से परेशान रहेगे ,मंगल तथा शुक्र अच्छे स्थति में नहीं है जो लोग स्वस्थ्य है उन्हें भी अपने स्वस्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा सुबह में टहले.
6/6
उपाय: प्रत्येक दिन सिद्दीकुंजिका का पाठ करे मां दुर्गा का पूजा करे ,कन्या को भोजन कराए.
उपाय: प्रत्येक दिन सिद्दीकुंजिका का पाठ करे मां दुर्गा का पूजा करे ,कन्या को भोजन कराए.
Published at : 05 Nov 2025 12:56 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Masik Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Monthly Horoscope

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget