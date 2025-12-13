हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): पढ़ाई, करियर और रिश्तों में दिखेंगे पॉजिटिव बदलाव!

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): पढ़ाई, करियर और रिश्तों में दिखेंगे पॉजिटिव बदलाव!

Vrishabh weekly tarot horoscope December: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी खास रहने वाला है. इस दौरान आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण और आत्मविश्वास नजर आएगा.

आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और लोग आपकी बातों से आसानी से प्रभावित होंगे. जो भी राय आप रखेंगे, उसे गंभीरता से सुना जाएगा. आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और हर स्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे.

यह सप्ताह आपके जीवन में नए मौके, सफलता और खुद को आगे बढ़ाने के अवसर लेकर आ रहा है. पढ़ाई हो, करियर हो या फिर निजी जीवन—हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे.

बिज़नेस 

अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए फायदे वाला रहेगा. जो काम काफी समय से अटके हुए थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. जिन योजनाओं पर आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे, अब उनका अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है.

नए क्लाइंट्स से जुड़ने के मौके मिलेंगे और मार्केट में आपकी पहचान और भरोसा दोनों बढ़ेंगे. खासकर जो लोग क्रिएटिव फील्ड या आर्ट से जुड़े बिज़नेस में हैं, उनके लिए यह समय और भी अच्छा साबित हो सकता है. पार्टनरशिप में किया गया काम लाभ देगा, लेकिन किसी भी कागज़ी काम पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लेना जरूरी होगा.

मुकाबले की स्थिति में आप खुद को आगे साबित करेंगे. बस कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-समझकर रणनीति बनाएं.

नौकरी 

नौकरी करने वाले वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तरक्की और पहचान लेकर आ सकता है. ऑफिस में आपका काम सीनियर्स को पसंद आएगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी. अगर आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके संकेत भी मिल सकते हैं.

टीम के साथ मिलकर किए गए काम सफल रहेंगे और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी और अनुभव से हर चुनौती को संभाल लेंगे. यह समय अपने हुनर को निखारने और आगे की योजना बनाने के लिए अच्छा है.---

लव और फैमिली 

प्यार और रिश्तों के मामले में यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा और आप एक-दूसरे के और करीब आएंगे. अगर रिश्ते में कोई गलतफहमी चल रही थी, तो वह भी दूर हो सकती है.

जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन रहे हैं.

परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा. घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या शुभ काम की योजना बन सकती है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक सुकून देगा.

युवा और विद्यार्थी 

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी बेहतर रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी. जो छात्र किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है.

युवाओं के लिए यह समय अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का है. आपकी प्रतिभा सामने आएगी और आपको नए मौके मिलेंगे. दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा और सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी, लेकिन ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य से भटकें नहीं.

हेल्थ 

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. मानसिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे और ऊर्जा भी बनी रहेगी. हालांकि काम ज्यादा होने की वजह से कभी-कभी थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. पूरी नींद लें, समय पर खाना खाएं और थोड़ा-बहुत योग या वॉक जरूर करें. मन को शांत रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद और हल्का हरा

साप्ताहिक उपाय

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई अर्पित करें. घर को साफ-सुथरा रखें और किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े या भोजन का दान करें. इससे धन और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह करियर में तरक्की होगी?
A1: हां, काम की सराहना होगी और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: हां, लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें.

Q3: क्या प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे?
A3: बिल्कुल, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

Q4: पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय कैसा है?
A4: छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस और अच्छे रिजल्ट देने वाला है.

Q5: क्या सेहत को लेकर चिंता करनी चाहिए?
A5: नहीं, बस आराम और सही दिनचर्या का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 13 Dec 2025 03:00 PM (IST)
