Vrishabh Shiksha Rashifal 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से 2 जून तक दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे अध्ययन का माहौल सकारात्मक रहेगा. कम प्रयास में भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के योग बनेंगे.

2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च अवस्था में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी. यह अवधि शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ रहेगी, विशेषकर शोध, कानून, पर्यटन और ट्रैवल से जुड़े छात्रों के लिए. बृहस्पति की कृपा से रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को उल्लेखनीय उपलब्धियां मिल सकती हैं.

बुध का गोचर आपकी शिक्षण क्षमता को औसत से बेहतर बनाता है. विश्लेषण क्षमता, समझ और तर्क शक्ति मजबूत होगी. हालांकि शनि, राहु और केतु की स्थिति बताती है कि सफलता पाने के लिए तार्किक सोच, अनुशासन और कठिन परिश्रम आवश्यक होंगे.

पूरे वर्ष में ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि भाग्य और कर्म दोनों का साथ रहेगा, जिससे परीक्षा, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन संभव है. स्वराशि के स्वामी शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं और उनका गोचर आपके लिए ज्यादातर अनुकूल रहेगा.

2026 शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, अवसर और उपलब्धियों का वर्ष है. वृषभ राशि के जातक थोड़ी मेहनत और निरंतर फोकस से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

ज्योतिष उपाय

9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें

शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें

शनिवार को चींटियों को आटा डालें, गौ सेवा करें

प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें

का पाठ करें पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं

FAQs

1. 2026 में वृषभ राशि के छात्रों के लिए पढ़ाई कैसी रहेगी?

वर्ष काफी अनुकूल है. बृहस्पति की शुभ स्थिति से छात्रों को ध्यान, एकाग्रता और अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे.

2. क्या उच्च शिक्षा के लिए 2026 शुभ रहने वाला है?

हाँ, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का उच्च अवस्था में होना उच्च शिक्षा, शोध और विदेश से जुड़ी पढ़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा.

3. क्या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है?

शनि, राहु और केतु की स्थिति थोड़ी मेहनत बढ़ा सकती है, लेकिन लगातार अध्ययन और फोकस रखने पर सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.