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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 22 June 2026: टैरो राशिफल, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व धनु राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 22 June 2026: टैरो राशिफल, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व धनु राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 22 June 2026: मिथुन की बढ़ेगी सैलरी व वृश्चिक को शेयर बाजार से होगा तगड़ा लाभ. कुंभ वाले करेंगे प्रॉपर्टी में निवेश, वहीं कर्क राशि के जातक आज धोखाधड़ी व लेन-देन से बेहद सतर्क रहें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Jun 2026 12:56 AM (IST)
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Tarot Rashifal 22 June 2026: टैरो रीडिंग, सोमवार का दिन मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी तरक्की और बंपर आर्थिक लाभ लेकर आया है. मिथुन राशि के लोगों के लिए आज नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि (सैलरी हाइक) के मजबूत योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेश से तगड़ा मुनाफा मिल सकता है. कुंभ राशि वाले आज कमाए हुए धन को जमीन-जायदाद में निवेश कर सकते हैं. दूसरी ओर, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों को आज ऑनलाइन धोखाधड़ी, कर्ज लेने की नौबत और कार्यस्थल पर गुस्से व कर्मचारियों से मतभेद के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने का है. जो बाधाएं आपकी तरक्की में रोड़ा बन रही थीं, उनसे निपटने का समय आ गया है. आप छोटे-बड़े हर काम को बिना अहंकार के करेंगे. आयात-निर्यात के काम से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि वालों का ध्यान आज सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा. यह आपके करियर के लिए नए रास्ते खोल सकता है. आप एक साथ कई कामों में व्यस्त रहेंगे. कुछ लोग टीम लीडर की भूमिका भी निभाएंगे. आर्थिक रूप से समय आपके लिए फायदेमंद है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मिथुन राशि के जातक आज पूरे ध्यान से अपना काम पूरा करेंगे. मान-सम्मान पाने की इच्छा पूरी हो सकती है. नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के वेतन में वृद्धि और मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों को आज सावधान रहना होगा. अनजान लोगों से अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात न करें. धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका है, इसलिए पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. किसी भी तरह के बदलाव के लिए अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को पैसों का प्रबंध करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी भी नए काम में पैसा लगाने से पहले सोच-विचार कर लें. ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन बाद में परिवार का सहयोग मिलेगा और स्थिति सुधरेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वाले अपनी खास पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का अच्छा मौका है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा. अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए रिश्तों में सोच-समझकर व्यवहार करें. व्यापार में निवेश के लिए पैसा खर्च होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दिनचर्या पूरी करेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समय से पहले काम पूरा करने से आपको मान-सम्मान मिलेगा. कई मौके मिलेंगे, लेकिन आप सोच-समझकर सही फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले किसी नए काम की योजना को अच्छे से पेश करने में कामयाब रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के योग बन रहे हैं. शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे कामों में निवेश फायदेमंद रहेगा. कमाई के लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्च भी सोच-समझकर करें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वाले कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करेंगे, जो सफलता दिलाएंगे. आपका गुस्सैल स्वभाव परेशानी पैदा कर सकता है. आपके और आपके कर्मचारियों के बीच मतभेद हो सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें और काम पर शांति बनाए रखें. कम समय में ज्यादा काम करके अच्छा माहौल बना सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों के साहसिक फैसले कार्यक्षेत्र में मजबूती लाएंगे. आपकी बातचीत से लोग प्रभावित होंगे. नए संबंध आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएंगे. कमाई के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों की मजबूत इच्छाशक्ति और समय पर काम पूरा करने की लगन उन्हें सफलता दिलाएगी. दूसरों की मदद करने से मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी बातचीत करने की कला विदेशी संबंधों को मजबूत करेगी. आर्थिक लाभ होगा और आप कमाए हुए धन को जमीन-जायदाद में निवेश कर सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मीन राशि वाले आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से अपने सभी सौदे पूरे करेंगे. अपनी छवि की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे. अच्छी कमाई होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 22 Jun 2026 12:56 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
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