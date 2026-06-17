Tarot Rashifal 18 June 2026: टैरो रीडिंग, गुरुवार का दिन मिथुन, तुला, मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बंपर आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उन्नति लेकर आया है. मिथुन राशि के लोगों के लिए आज विदेशी स्रोतों या आयात-निर्यात के बिजनेस से बंपर धन लाभ के योग हैं, वहीं तुला राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन कार्यशैली के बल पर नौकरी में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा. मेष राशि वालों के धन संग्रह के प्रयास सफल होंगे. दूसरी ओर, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों को आज जोखिम भरे निवेश, साझेदारी के कामों में नुकसान और मानसिक तनाव के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ साबित हो सकता है. धन संग्रह की दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे और आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं. आप विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च करने के इच्छुक रहेंगे, जिससे आपको आनंद की अनुभूति भी होगी. हालांकि, अहंकार से दूर रहना आपके रिश्तों और निर्णयों के लिए जरूरी रहेगा. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना परिस्थितियां उलझ सकती हैं. व्यापारियों को लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या प्रशंसा की संभावना है. कुल मिलाकर दिन आर्थिक रूप से फलदायी रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि के जातकों को आज अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने की जरूरत है. विशेषकर उच्चाधिकारियों से बातचीत करते समय चीजों को स्पष्ट रूप से समझना बेहद आवश्यक रहेगा, क्योंकि अस्पष्टता से गलतियां हो सकती हैं. आप अपने कार्य को लेकर अत्यधिक उत्साहित रहेंगे, परंतु इस उत्तेजना में कोई जल्दबाजी न करें. सरकारी सेवा से जुड़े जातकों के लिए दिन लाभकारी है. किसी सरकारी योजना या अनुमति से लाभ मिलने की संभावना बनती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नई कमाई के अवसर भी मिल सकते हैं. सतर्क रहकर कार्य करेंगे तो दिन सफलतापूर्वक बीतेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विदेशी स्रोतों से आय प्राप्ति की संभावना लेकर आया है. विशेष रूप से जो लोग आयात-निर्यात से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है. बिना अधिक प्रयास के काम पूरे होते जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए कमाए हुए धन को व्यापार विस्तार या नई योजनाओं में निवेश करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी कंपनी से अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से फलदायी रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल

आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कमजोर नजर आ रहा है. शारीरिक और मानसिक थकान के कारण कार्यों में मन नहीं लगेगा और अपेक्षित सफलता मिलने में भी कठिनाई हो सकती है. शेयर मार्केट, सट्टा या जोखिम भरे निवेशों से आज पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि हानि की संभावना बनी हुई है. हालांकि, व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा राहत भरा हो सकता है और आय में मामूली वृद्धि संभव है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. योग और ध्यान से मानसिक स्थिति बेहतर होगी.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तताओं भरा लेकिन लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, परंतु इसका परिणाम भविष्य में आपके लिए शुभ होगा. विशेष रूप से प्रोडक्शन या निर्माण से जुड़े जातकों को विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है. आज किसी प्रकार का निवेश करना धन के लिहाज से लाभकारी साबित होगा, लेकिन अहंकार की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है. आपके निर्णय दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और टीमवर्क को महत्व दें. दिन मेहनत के साथ प्रगति देने वाला रहेगा.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने का है. भागीदारी से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आज कोई नया अनुबंध करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह जांचें. किसी आवश्यक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे थोड़ा टालना या सावधानी से करना बेहतर होगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम से कार्य करें. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, और आप ब्रांडेड या महंगी वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और मान-सम्मान में वृद्धि का है. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने कौशल और व्यवहार से अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेंगे. आपके निर्णयों और संयमित कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. जो लोग सरकारी कामों या सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. आज किसी रुकी हुई योजना को गति मिल सकती है. जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी है आप जितने अधिक स्थानों पर बायोडाटा भेजेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी. दिन सकारात्मक रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य में व्यस्त और निर्णय क्षमता के साथ भरा हुआ है. आप व्यावसायिक मामलों में ठोस निर्णय लेंगे और उन्हें शीघ्र क्रियान्वित भी करेंगे, जिससे आपके काम तेजी से पूरे होंगे. साझेदारी से जुड़े कार्यों में सामंजस्य बना रहेगा और आप दूसरों के साथ मिलकर बेहतरीन कार्य कर पाएंगे. हालांकि आर्थिक लिहाज से दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. कभी अधिक लाभ तो कभी अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल सकती है. धैर्य और विवेक से लिए गए निर्णय आपको लंबे समय में अच्छे परिणाम देंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों का दृष्टिकोण आज कार्यों के प्रति सकारात्मक और प्रेरणादायक रहेगा. आप हर चुनौती का सामना साहसपूर्वक करेंगे और नए अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे. जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उन्हें नई दिशा प्राप्त हो सकती है. दिन चुनौतियों भरा जरूर है, लेकिन आपका आत्मबल और संयम आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चनों के साथ शुरू हो सकता है. आप अपने कार्यशैली में बदलाव करने का विचार करेंगे, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकें. धन लाभ की अपेक्षा के अनुरूप प्राप्ति न होने से चिंता रह सकती है. आज यात्रा करने की योजना बन सकती है, परंतु यदि यह बहुत आवश्यक न हो तो उसे टालना ही बेहतर होगा, क्योंकि कार्यों में देरी या रुकावट आने की संभावना है. मानसिक रूप से खुद को शांत रखना और समय का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन जोश और उमंग से भरा रहेगा. आप जोखिमपूर्ण कार्यों में भी अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. आर्थिक रूप से दिन थोड़ा दबावपूर्ण हो सकता है, और कम संसाधनों में ही काम चलाना पड़ेगा. कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का पालन जरूरी है. आपकी कार्यशैली और समर्पण से वरिष्ठ प्रभावित रहेंगे.



मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज अपने प्रयासों के अपेक्षित परिणाम न मिलने की चिंता रह सकती है. किसी बात को लेकर आत्ममंथन या आत्मकेन्द्रित सोच आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. अहंकार और व्यर्थ के विवादों से बचना बेहतर होगा, नहीं तो संबंधों में खटास आ सकती है. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा ना कोई बड़ा लाभ होगा और ना कोई विशेष हानि.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.