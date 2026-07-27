Aaj Ka Makar Rashifal 27 July 2026: सोच-समझकर लें फैसले, वाणी से बिगड़ सकता है काम

Aaj Ka Makar Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और भविष्य की योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

यदि आप कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के साथ नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, बड़े फैसले लेने से पहले सही समय और परिस्थितियों का इंतजार करें. विपरीत हालात में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है. संयम और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन परिवर्तन और सीख का रहेगा. यदि आप कार्यस्थल पर किसी बदलाव की इच्छा रखते थे, तो उसके संकेत मिल सकते हैं. अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना भविष्य में करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहेगा.

ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयमित व्यवहार रखें. वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि अनजाने में कही गई कोई बात भी गलत समझी जा सकती है. सम्मानजनक और संतुलित व्यवहार आपकी छवि को मजबूत बनाए रखेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. फिलहाल किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें. योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी फोकस रखें.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी कुछ मानसिक तनाव या उलझन महसूस कर सकते हैं. ऐसे में उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें. परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य दोनों आवश्यक रहेंगे.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. योग, ध्यान या हल्का व्यायाम करने से मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में यदि किसी विषय को समझने में कठिनाई आ रही है, तो संकोच किए बिना अपने शिक्षक से अतिरिक्त मार्गदर्शन लें. नियमित अभ्यास और सही दिशा में की गई मेहनत आपको बेहतर परिणाम दिलाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करें. यह उपाय निर्णय क्षमता मजबूत करेगा, कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम करेगा और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

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