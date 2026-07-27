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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 27 July 2026: रिश्तों का मिलेगा साथ, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

Aaj Ka Tula Rashifal 27 July 2026: रिश्तों का मिलेगा साथ, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

Libra Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. 

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से रिश्तेदारों और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात या विचार-विमर्श आपके कारोबार के लिए नई दिशा और उपयोगी सुझाव दे सकता है.

हालांकि, फिलहाल नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कुछ समय प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा. आपकी मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम अब मिलने लगेगा और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा. किसी अन्य व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी सौदे या निर्णय से पहले स्वयं पूरी जांच-पड़ताल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल और कार्यशैली से सहकर्मी ही नहीं, बल्कि विरोधी भी प्रभावित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और आप कठिन परिस्थितियों को भी कुशलता से संभाल पाएंगे.

ध्यान रखें कि सफलता के साथ व्यवहार में कठोरता न आने दें. विनम्रता और संतुलित स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी और भविष्य में नए अवसरों के द्वार खोलेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहेगी और मेहनत का उचित फल मिलने लगेगा. हालांकि, फिलहाल किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसले से बचना ही समझदारी होगी. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है. घर में किसी मांगलिक कार्य या उसके आयोजन की तैयारी शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में खानपान पर विशेष ध्यान दें. अपच, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें तथा पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा. अपने-अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थी भी नई तकनीकों और नए विषयों को समझने में रुचि दिखाएंगे, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की संयुक्त पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को संतरा, गुड़ या नारंगी रंग के वस्त्र दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख, करियर में प्रगति और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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