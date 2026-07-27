Aaj Ka Tula Rashifal 27 July 2026: रिश्तों का मिलेगा साथ, मेहनत का मिलेगा पूरा फल
Libra Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां.
Aaj Ka Tula Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
तुला राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से रिश्तेदारों और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात या विचार-विमर्श आपके कारोबार के लिए नई दिशा और उपयोगी सुझाव दे सकता है.
हालांकि, फिलहाल नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कुछ समय प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा. आपकी मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम अब मिलने लगेगा और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा. किसी अन्य व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी सौदे या निर्णय से पहले स्वयं पूरी जांच-पड़ताल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल और कार्यशैली से सहकर्मी ही नहीं, बल्कि विरोधी भी प्रभावित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और आप कठिन परिस्थितियों को भी कुशलता से संभाल पाएंगे.
ध्यान रखें कि सफलता के साथ व्यवहार में कठोरता न आने दें. विनम्रता और संतुलित स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी और भविष्य में नए अवसरों के द्वार खोलेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहेगी और मेहनत का उचित फल मिलने लगेगा. हालांकि, फिलहाल किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसले से बचना ही समझदारी होगी. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है. घर में किसी मांगलिक कार्य या उसके आयोजन की तैयारी शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में खानपान पर विशेष ध्यान दें. अपच, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें तथा पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा. अपने-अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखने और करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थी भी नई तकनीकों और नए विषयों को समझने में रुचि दिखाएंगे, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज मां लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की संयुक्त पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को संतरा, गुड़ या नारंगी रंग के वस्त्र दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख, करियर में प्रगति और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में शुभ माना जाता है.
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