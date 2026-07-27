Aaj Ka Vrishchik Rashifal 27 July 2026: करियर में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, नए संपर्क देंगे लाभ
Scorpio Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को सरकारी क्षेत्र से लाभ और करियर में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.
मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन संतुलित और प्रगति देने वाला रहेगा. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से आर्थिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, इसलिए धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. यदि कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल लोन लेने की बजाय अपनी पूंजी का सही उपयोग करना अधिक लाभदायक रहेगा.
ग्राहकों की जरूरत और फीडबैक को समझकर स्टॉक तैयार करना आपके व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा. वाशि योग के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र या सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं. सही रणनीति और अनुशासन के साथ किया गया कार्य भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी तथा नए अवसर मिलने की संभावना है. यदि कार्यस्थल में कोई बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.
सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और परिवार के साथ भी आनंददायक समय बिताने का अवसर मिलेगा. नए संपर्क भविष्य में आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं. हालांकि, किसी को उधार देने या बिना सोचे-समझे आर्थिक सहायता करने से बचें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें और बिना जांच-पड़ताल के किसी को पैसा उधार न दें. बचत पर ध्यान देने से भविष्य में आर्थिक मजबूती बनी रहेगी.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में संतुलित व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा. घर के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें और सभी की भावनाओं का सम्मान करें. अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.
हेल्थ राशिफल
काम के प्रति आपका समर्पण सराहनीय रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. अधिक काम के बीच पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि ऊर्जा बनी रहे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन मेहनत और समर्पण का रहेगा. अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे. नियमित अभ्यास और अनुशासन से भविष्य में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को भी एकाग्र होकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 9
उपाय
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को पीली दाल, हल्दी या पीले फल दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति, सरकारी कार्यों में सफलता और पारिवारिक सुख-शांति के लिए शुभ माना जाता है.
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