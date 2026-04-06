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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 7 अप्रैल 2026: धनु राशि की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मकर के रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार! नीतिका शर्मा का सटीक विश्लेषण

टैरो राशिफल 7 अप्रैल 2026: धनु राशि की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मकर के रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार! नीतिका शर्मा का सटीक विश्लेषण

Tarot Card Reading 7 April 2026: मंगलवार का दिन आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है. आज के दिन कुछ राशियों के लिए बड़ी खुशखबरी या कोई बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 02:30 PM (IST)
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Tarot Card Reading 7 April 2026: आज के दिन आप सभी के लिए मिला-जुला रहने वाला है. टैरो कार्ड्स के मुताबिक, आज कुछ राशियों के सितारे बुलंदी पर होंगे, वहीं कुछ लोगों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी.

करियर से लेकर सेहत तक, आज कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मशहूर टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज आपकी राशि के लिए कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी. आपको फिलहाल, अपनी इच्छा मजबूत शक्ति रखनी होगी. इसके बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है. लेकिन, आपको किसी भी कार्य में प्रमाद करना हानिकारक साबित हो सकता है. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है. आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आज आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है. जिससे आपको मानसिक कष्ट हो सकता है. इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और लंबी यात्रा पर जानें से बचें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों यदि कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके बाद ही कोई फैसला लें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं. आपको सलाह है कि सहनशक्ति से काम लें और कार्यक्षेत्र में दूसरों के सामने अपने को असहज महसूस न होने दें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को अपने भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा. व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे. आपको परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आपके विवाह के योग बनेंगे. आज आपकी अपनों से भेट हो सकती है. पढ़ाई लिखाई करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज काम से संबंधित मामलों में व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें. आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगो की आज आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के मामले में यह समय काफी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. वाहन ध्यान से चलाएं. आपको चोट आदि लगने की संभावना है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी आक्रामक रहने वाला है. आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 06 Apr 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

7 अप्रैल 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार किन राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है?

कुछ राशियों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा और स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है।

7 अप्रैल 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष राशि के लिए क्या संकेत हैं?

मेष राशि के लोगों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी। सफलता के लिए अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत रखना आवश्यक है।

7 अप्रैल 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार किन राशियों के लिए विदेश यात्रा के योग हैं?

मिथुन राशि के लोगों को विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उन्हें जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

7 अप्रैल 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार विद्यार्थियों के लिए कौन सी राशि का समय उत्तम रहने वाला है?

कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उन्हें संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है।

7 अप्रैल 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार मकर राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या चेतावनी दी गई है?

मकर राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में यह समय बहुत अच्छा नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की संभावना है।

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