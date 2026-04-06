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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकल का राशिफल 7 अप्रैल 2026: कल इन 4 राशियों पर भारी पड़ सकते हैं सितारे, निवेश से पहले जरूर पढ़ें डा. अनीष व्यास की ये भविष्यवाणी!

कल का राशिफल 7 अप्रैल 2026: कल इन 4 राशियों पर भारी पड़ सकते हैं सितारे, निवेश से पहले जरूर पढ़ें डा. अनीष व्यास की ये भविष्यवाणी!

Kal Ka Rashifal 7 April 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक को होगा धन का लाभ, जानिए मेष से मीन राशियों का मंगलवार का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 01:16 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 7 April 2026: ग्रहों की चाल के अनुसार 7 अप्रैल 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है. कुछ जातकों को करियर और धन के मामलों में लाभ मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा. काम का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है. आप दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है. परिवार में कुछ तनाव हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखें.

  • Career: काम का दबाव रहेगा, दूसरों के चक्कर में अपने काम की अनदेखी न करें.
  • Finance: कानूनी मामलों में राहत मिलेगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: परिवार में कुछ तनाव संभव है, वाणी पर संयम रखें.
  • Health: सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, आराम करें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार में चल रहे तनाव को बातचीत से सुलझाएं. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी की सलाह पर अमल करने से पहले अच्छी तरह सोच लें.

  • Career: अधिकारी वर्ग से प्रोत्साहन मिलेगा, जिम्मेदारी और काम का बोझ बढ़ेगा.
  • Finance: निवेश और खर्च के मामलों में सावधानी बरतें.
  • Love: पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, शाम का समय सुखद रहेगा.
  • Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिन है. किसी जरूरी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • Career: यात्रा सुखद रहेगी, निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • Finance: रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अचानक लाभ के योग हैं.
  • Love: परिवार के सदस्यों की मदद करेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • Health: उत्साह और प्रसन्नता के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन परेशानियों भरा रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी स्थिति को संभाल लेगी. आय के एक से अधिक स्रोत मिलेंगे. गुस्से में आकर कोई निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बड़ी गलती हो सकती है. बच्चों से संबंधित जिम्मेदारियां आज पूरी होंगी.

  • Career: एक साथ कई काम होने से व्यस्तता और चिंता बढ़ेगी.
  • Finance: आय के नए स्रोत मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • Love: बच्चों की शिक्षा और भविष्य की चिंता सता सकती है.
  • Health: आवेश और गुस्से से बचें, मानसिक शांति बनाए रखें.
  • शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन खुशियों भरा रहेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आपकी प्रतिभा का प्रभाव रहेगा. माता-पिता के सहयोग से बड़ी चिंता दूर होगी.

  • Career: नौकरी में सफलता और अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा.
  • Finance: बिजनेस में बड़ी डील से आर्थिक लाभ, सुखद समाचार मिलेंगे.
  • Love: माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी.
  • Health: मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न और फिट महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. दिनचर्या में बदलाव से कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए योजना बनाकर काम करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही समस्याओं के लिए बड़ों की मदद लेनी चाहिए. किसी के बहकावे में आकर धन निवेश न करें, धोखा मिल सकता है.

  • Career: काम की प्राथमिकता तय करें, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.
  • Finance: निवेश के मामले में सतर्क रहें, मित्र फायदा उठा सकते हैं.
  • Love: बच्चों की ओर से खुशी मिलेगी, पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा.
  • Health: दिनचर्या बिगड़ने से थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

आज का दिन उलझनों भरा रहेगा. लव लाइफ में साथी के व्यवहार के कारण तनाव और कहासुनी हो सकती है. किसी भी काम के लिए बहुत सावधानी से तैयारी करनी होगी. हालांकि, फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी.

  • Career: शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मेहनत का फल प्राप्त होगा.
  • Finance: अटका हुआ धन मिलेगा, लेकिन लेन-देन में सावधानी रखें.
  • Love: पार्टनर के साथ अनबन की संभावना, धैर्य से काम लें.
  • Health: चिंता के कारण नींद में कमी या सिरदर्द हो सकता है.
  • शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अच्छा है. प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. दूसरों की मदद करने से आपका यश बढ़ेगा. परिवार में किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव मंजूर होने से खुशी का माहौल रहेगा. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

  • Career: वरिष्ठों की बात मानने से पदोन्नति के योग, प्रभाव बढ़ेगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, यात्रा सुखद रहेगी.
  • Love: घर में मांगलिक कार्य की चर्चा होगी, रिश्ते मधुर रहेंगे.
  • Health: दूसरों के काम के चक्कर में खुद की सेहत न बिगाड़ें.
  • शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें. दिखावे के लिए काम करना भारी पड़ सकता है और बड़ी गलती हो सकती है. प्रॉपर्टी खरीदते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें. परिवार के किसी सदस्य से उपहार मिलने की संभावना है.

  • Career: महत्वपूर्ण काम में ढिलाई न बरतें, बाद में पछताना पड़ सकता है.
  • Finance: प्रॉपर्टी के कागजात सावधानी से जांचें, आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें.
  • Love: परिवार से उपहार मिलेगा, अपनों का साथ बना रहेगा.
  • Health: जल्दबाजी में चोट लगने का डर है, संभलकर चलें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, विश्वासघात हो सकता है. बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

  • Career: वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा, काम समय पर पूरे होंगे.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, उत्सव पर खर्च संभव है.
  • Love: संतान सुख मिलेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक शांति के लिए समय निकालें.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन अत्यंत फलदायी रहेगा. नौकरी में पद और प्रभाव बढ़ेगा. यात्राएं सफल और लाभदायक रहेंगी. माता के स्वास्थ्य में सुधार होने से आपकी चिंताएं दूर होंगी. नया वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. प्रेमी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे.

  • Career: पदोन्नति के योग, सफल व्यावसायिक यात्रा होगी.
  • Finance: नया वाहन खरीदने के योग, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी.
  • Love: प्रेमी के साथ सुखद समय, माता का सहयोग मिलेगा.
  • Health: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन सामान्य रहेगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है. पुराना परिचित मित्र मिलने आ सकता है. बिजनेस करने वालों को अपनी योजनाओं का लाभ मिलेगा. धर्म-कर्म और देव दर्शन के योग बन रहे हैं.

  • Career: सोचे हुए काम पूरे होंगे, बिजनेस प्लान सफल रहेंगे.
  • Finance: विलासिता की वस्तुओं पर दिखावे के लिए खर्च न करें.
  • Love: माता की ओर से लाभ, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा.
  • Health: मन शांत रहेगा, धार्मिक यात्रा से ऊर्जा मिलेगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा पीला | शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 01:16 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

7 अप्रैल 2026 को कौन सी राशियाँ करियर और धन के मामलों में लाभ पाएंगी?

मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों को करियर और धन के मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, कन्या और तुला राशि के जातकों को निवेश में सावधानी बरतनी होगी.

7 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य के मामले में किन राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए?

मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है. उन्हें तनाव, थकान और आवेश से बचना चाहिए.

7 अप्रैल 2026 को रिश्तों में किन राशियों को सावधानी बरतनी होगी?

मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के जातकों को रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. परिवार में तनाव, बच्चों की चिंता और पार्टनर के साथ अनबन की संभावना है.

7 अप्रैल 2026 को कौन सी राशियाँ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगी?

मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और बिजनेस में लाभ होने की संभावना है.

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