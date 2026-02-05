हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 6 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 6 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 6 february 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Feb 2026 11:51 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 6 february 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 6 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुभव का लाभ दिलाने वाला है. आप जोखिम भरे कामों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे. लेखन से जुड़े लोगों को फायदा होगा. कागजी कार्रवाई के लिए समय अच्छा है. आपकी कमाई अच्छी रहेगी. धन निवेश तुरंत लाभ देगा. पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ें. जोखिम उठाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि वालों को आज फिजूल बातें करने से बचना चाहिए. गुस्सा और दबाव बनाने से माहौल खराब होगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पैसों के मामले में समय अच्छा है. लेकिन बढ़े हुए खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको बचत का पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है. सोच-समझकर बोलें और शांत रहें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वाले आज काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ भी सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों से बहस हो सकती है. रिसर्च करने वालों के लिए समय अच्छा है. खर्चे कमाई से ज्यादा रहेंगे. धैर्य रखें और सोच-समझकर काम करें. अनावश्यक विवादों से बचें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए अच्छा है. प्रतिद्वंदियों पर नजर रखें. व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी. विस्तार की योजनाएं काम आएंगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. कमाई अच्छी रहेगी. अपने काम पर ध्यान दें और आगे बढ़ें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि वाले आज प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल करेंगे. लक्ष्य पाना आसान होगा. निडर होकर काम करेंगे. उच्च अधिकारियों का साथ देना फायदेमंद रहेगा. पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है. आप कम खर्च करेंगे और पैसे बचाएंगे. आत्मविश्वास से काम करें और सफलता पाएं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वाले आज व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए पूरे जोश से काम करेंगे. दुश्मन आपसे ताकतवर होंगे और आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे. जोखिम भरे निवेश से बचें. सरकारी टैक्स भरने के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. सावधानी से काम लें और चुनौतियों का सामना करें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए आज ऑफिस का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा. मैनेजमेंट से जुड़े लोग व्यवस्था बनाने में सफल रहेंगे. योजनाओं के मुताबिक काम पूरे होंगे. पैसों के मामले में समय अच्छा है. व्यापार से फायदा होगा. स्थिति को समझें और धैर्य रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का समय अच्छा है. पैसे बचाने की कोशिशें काम आएंगी. आर्थिक योजनाओं पर दोबारा सोचने के लिए दिन अच्छा है. बातचीत असरदार रहेगी. खुद को बेहतर साबित करने का जुनून रहेगा. अपनी योजनाओं पर काम करें और आगे बढ़ें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वाले आज कामकाज की स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे. लंबे समय से रुके कामों को पूरा करने के लिए जोश से काम करेंगे. कर्मचारियों से मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें. सबका साथ देने का भाव रहेगा. कमाई के लिए दिन अच्छा है. सकारात्मक रहें और टीम वर्क पर ध्यान दें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपके दुश्मन भी आपसे प्रभावित होंगे. काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मन खुश रहेगा. लाभ के लिए समय बहुत अच्छा है. जोश में आकर फिजूलखर्ची से बचें. अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वाले आज खर्च को लेकर परेशान रहेंगे. बजट बनाने के बाद भी खर्चे ज्यादा रहेंगे. योजना के मुताबिक काम ना होने और रुकावटों की वजह से मन उदास रहेगा. समय ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए शांत रहें. यह समय भी बीत जाएगा. धैर्य रखें और स्थिति को समझें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों का आज काम करने का तरीका आक्रामक रहेगा. खुद भी मेहनत करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे. जमीन के सौदे से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है. बिना जरूरत की चीजें खरीदने से बचें. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और सोच-समझकर खर्च करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 05 Feb 2026 11:51 PM (IST)
Frequently Asked Questions

6 फरवरी 2026 को टैरो कार्ड्स के अनुसार दिन कैसा रहेगा?

6 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है। कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं।

मेष राशि वालों के लिए 6 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अनुभव का लाभ दिलाने वाला है। लेखन से जुड़े लोगों को फायदा होगा और धन निवेश तुरंत लाभ देगा।

वृषभ राशि वालों को 6 फरवरी 2026 को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

वृषभ राशि वालों को आज फिजूल बातें करने से बचना चाहिए और गुस्से व दबाव बनाने से माहौल खराब हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

मिथुन राशि वाले 6 फरवरी 2026 को किस बात का ध्यान रखें?

मिथुन राशि वाले आज जल्दबाजी में काम करने से बचें क्योंकि काम बिगड़ सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों से बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें।

कन्या राशि वालों के लिए 6 फरवरी 2026 को क्या सलाह है?

कन्या राशि वाले आज व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए जोश से काम करेंगे। जोखिम भरे निवेश से बचें और सावधानी से काम लें।

Embed widget