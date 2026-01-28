Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 28 January 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि 28 जनवरी 2026 को आपके लिए अपने मौजूदा संसाधनों और क्षमताओं का समझदारी से उपयोग करना सबसे अधिक लाभकारी रहेगा. इस समय नया निवेश करने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि ग्रह-स्थिति और टैरो ऊर्जा आर्थिक जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं हैं.

आज का दिन इस बात पर जोर देता है कि आप अपने चल रहे कार्यों और पहले से बनी योजनाओं पर ही पूरा ध्यान रखें. उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करने से कामकाज में स्थिरता आएगी और परिणाम भी संतोषजनक रहेंगे.

टैरो यह भी सलाह देता है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजना पर गंभीरता से विचार करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार ही फैसले लें. ऐसा करने से आने वाले समय में आपको आर्थिक सुरक्षा और लाभ दोनों प्राप्त हो सकते हैं.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन इस राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा. इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ प्राप्त होगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें. साथ ही आज सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है. अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग आज किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे. हालांकि, आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों आज कोशिश करनी है कि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर रखें और जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे. हालांकि, आज आपकी कोई बहुत ही बड़ी महत्वकांक्षा पूरी हो सकती है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों आज अपने दायित्वों और काम को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा. आपको सलाह है कि आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे. आपको सलाह है कि संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो. वरना आज आपके बने बनाए काम अधूरे रह सकते है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है,इसलिए आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखें और कोशिश करें की आप खुद को अति भावुक होने सा बचाएं. भावुक होकर आपके कई कार्यों में बाधा आ सकती है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज किसी नए काम में शामिल हो सकते हैं. साथ ही आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.