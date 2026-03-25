Meen Rashifal 25 March 2026 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर चुनौती देने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे घर-परिवार और मानसिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा.

खासतौर पर माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. सीधी बात आज आपको भावनाओं में बहने के बजाय प्रैक्टिकल होकर फैसले लेने होंगे, वरना छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. बॉस से कठोर फीडबैक मिल सकता है, जो सुनने में खराब लगेगा, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से लेते हैं, तो वही आपकी ग्रोथ का बेस बनेगा.

ऑफिस में किसी भरोसेमंद कर्मचारी के अचानक छुट्टी लेने या नौकरी छोड़ने से काम प्रभावित हो सकता है, जिससे आप पर अतिरिक्त दबाव आएगा.

ट्रांसफर या शिफ्ट चेंज की खबर भी मिल सकती है, जिससे मन अस्थिर रहेगा. इसके अलावा, किसी पुरानी गलती का असर आज सैलरी कटने या किसी पेनल्टी के रूप में सामने आ सकता है. यहां एक ही रास्ता है गलती को स्वीकार करो और दोबारा न दोहराने की रणनीति बनाओ.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सतर्कता का है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए जो पेमेंट मिलने वाला था, वह आखिरी समय पर अटक सकता है. इसका सीधा असर आपके कैश फ्लो पर पड़ेगा.

कोई नया वेंडर आपको आकर्षक ऑफर दे सकता है, लेकिन गहराई से जांच करने पर वह नुकसानदायक साबित हो सकता है. अगर आपने सिर्फ लालच में आकर फैसला लिया, तो नुकसान तय है.

आज बड़े निवेश या नई डील से बचना ही समझदारी होगी. फोकस सिर्फ कैश फ्लो और रिस्क कंट्रोल पर रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको ध्यान देने की जरूरत है. गर्दन और कंधों में जकड़न या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है.

लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें. मानसिक तनाव भी शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा तनाव रह सकता है. माता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, इसलिए उनका खास ध्यान रखें.

ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, जिससे माहौल थोड़ा भारी रहेगा.

लव लाइफ में ‘थर्ड पर्सन’ का हस्तक्षेप तनाव का कारण बन सकता है. यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है बिना पुष्टि के रिएक्ट करना आज ऐसा मत करना. पहले सच्चाई समझो, फिर प्रतिक्रिया दो.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला रहेगा. खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लग सकता है कि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही.

लेकिन सच ये है समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी स्ट्रेटजी में है. आज अपने प्लान को रिव्यू करने का दिन है, न कि हार मानने का.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 4

लकी रंग: ऑफ व्हाइट

अनलकी नंबर: 9

उपाय (Remedy)

आज मां दुर्गा की पूजा करें और सफेद या हल्के रंग के फूल अर्पित करें. साथ ही, “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि वालों के लिए बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, पेमेंट अटकने और गलत डील के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. नौकरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

बॉस के फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लें और पुरानी गलतियों से सीखें.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

गर्दन और कंधों की जकड़न से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और मानसिक तनाव को कंट्रोल में रखें.

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