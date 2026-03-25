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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 25 March 2026: अचानक धन लाभ के योग, नौकरी में मिलेगी सफलता! जानें उपाय?

Aaj Ka Kumbh Rashial 25 March 2026: अचानक धन लाभ के योग, नौकरी में मिलेगी सफलता! जानें उपाय?

Aquarius Horoscope 25 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 04:20 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 25 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव सोच, फैसलों और अचानक मिलने वाले लाभ का रहेगा. चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, जिससे बुद्धि, निर्णय क्षमता और रिस्क लेने की ताकत बढ़ेगी.

सीधी बात आज आपका दिमाग सही चला, तो पैसा और मौके दोनों मिलेंगे. लेकिन अगर आपने ओवरकॉन्फिडेंस दिखाया, तो वही चीज उल्टा भी पड़ सकती है.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन पहचान और उपलब्धि दिलाने वाला है. आपकी समय की पाबंदी और काम के प्रति ईमानदारी सबके लिए उदाहरण बनेगी. आपको ‘एम्प्लॉई ऑफ द मंथ’ जैसा सम्मान मिल सकता है.

अगर आपने हाल ही में कोई इंटरव्यू दिया था, तो आज उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की पूरी संभावना है.

ऑफिस में आपको पुराने सिस्टम को अपडेट करने या किसी सुधार प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. लेकिन ध्यान रहे काम पूरा करना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन स्मार्ट फैसले लेने का है. आप अपने बिजनेस के ढांचे में बदलाव कर सकते हैं, जिससे लेबर कॉस्ट कम होगी और लंबे समय में प्रॉफिट बढ़ेगा.

मार्केट में आपका उधार कम होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी. बैंक में आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ सकती है, जो भविष्य के विस्तार के लिए फायदेमंद साबित होगी.

आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, लेकिन यहां एक गलती मत करना जो पैसा अचानक आता है, वो उतनी ही जल्दी जा भी सकता है अगर आपने उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी. घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या रह सकती है, जिसमें फिजियोथेरेपी से राहत मिलेगी.

डाइट में प्रोटीन बढ़ाना आपके लिए जरूरी है, वरना रिकवरी स्लो रहेगी. अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो छोटी समस्या लंबी बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा. ससुराल पक्ष के साथ जो भी मतभेद या दूरी थी, वह कम होगी और रिश्ते बेहतर बनेंगे.

प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद भी आज शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकता है.

लव लाइफ में भी स्थिरता आएगी, लेकिन आपको बातचीत बनाए रखनी होगी चुप्पी यहां भी नुकसान करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अवसरों से भरा है. खासकर इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड के छात्रों को कॉलेज से प्लेसमेंट मिलने के योग हैं.

खेल-कूद से जुड़े छात्रों को आज अपनी वेट ट्रेनिंग और फिटनेस पर फोकस करना चाहिए.

लेकिन एक बात याद रखो मौका मिलना और उसे पकड़ना दो अलग चीजें हैं. अगर आप तैयार नहीं हैं, तो मौका बेकार चला जाएगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 8
लकी रंग: ग्रीन
अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)

आज हरे रंग का वस्त्र पहनें और गणेश जी की पूजा करें. साथ ही, “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा?
हाँ, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, लेकिन उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है.

Q2. क्या नौकरी में सफलता मिलेगी?
हाँ, आपकी मेहनत और समय की पाबंदी आपको पहचान और सम्मान दिला सकती है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या ध्यान रखें?
घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी और प्रोटीन युक्त डाइट जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 04:20 AM (IST)
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