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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 25 March 2026: रिश्तों, करियर और भाग्य के लिए खास दिन! जानें उपाय और लाभ?

Aaj Ka Dhanu Rashifal 25 March 2026: रिश्तों, करियर और भाग्य के लिए खास दिन! जानें उपाय और लाभ?

Sagittarius Horoscope 25 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 04:10 AM (IST)
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Dhanu Rashifal 25 March 2026 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और बड़े फैसलों के लिहाज से अहम रहेगा. चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा.

साफ बात आज अकेले चलने से ज्यादा फायदा सही लोगों के साथ जुड़कर मिलेगा. अगर आपने इगो को बीच में लाया, तो फायदा आधा रह जाएगा.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रभावशाली रहेगा. आपकी समझ और सलाह से कंपनी का कोई बड़ा नुकसान टल सकता है, जिससे आपकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी. बॉस आपको अपने राइट-हैंड की तरह देख सकते हैं, जो आगे चलकर प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी का संकेत है.

काम के सिलसिले में छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा छोटी जरूर होगी, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगे. अगर आप इस मौके को हल्के में लेते हैं, तो आप खुद अपना नुकसान कर रहे होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन एक्सपेंशन और ग्रोथ का है. अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिल सकता है और पेमेंट डॉलर में आ सकती है जो सीधे आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी.

नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 7:00 से 9:00 और शाम 5:15 से 6:15 के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा. लेकिन सिर्फ शुभ मुहूर्त से कुछ नहीं होता आपकी प्लानिंग और एक्जीक्यूशन ही असली गेम बदलते हैं.

आज किया गया इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए मजबूत नींव रख सकता है. लेकिन बिना रिसर्च के पैसा डालना बेवकूफी होगी हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. अगर आप कमर दर्द से परेशान थे, तो उसमें राहत मिलेगी.

आज आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. लेकिन इसे सिर्फ सोच तक सीमित मत रखो अगर फायदा चाहिए, तो उसे अपने रूटीन में शामिल करो.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सकारात्मक माहौल रहेगा. घर में धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियां हो सकती हैं, जिससे वातावरण शांत और संतुलित रहेगा.

जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. अगर पहले कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो आज उसे सुलझाने का सही समय है.

किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपकी पर्सनल समस्या को हल करने में मदद करेगी इसे नजरअंदाज करना सीधी गलती होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में संतुलन बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.

खेल-कूद से जुड़े छात्रों को अपने कोच से सराहना मिल सकती है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. लेकिन सिर्फ तारीफ से कुछ नहीं होगा कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 3
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 6

उपाय (Remedy)

आज गुरु या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लें और पीले या नारंगी रंग की वस्तु का दान करें. साथ ही, “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों के लिए बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, खासकर ऑनलाइन और इंटरनेशनल डील्स से अच्छा लाभ मिल सकता है.

Q2. क्या नौकरी में कोई बड़ा मौका मिलेगा?
हाँ, आपकी सलाह से कंपनी को फायदा होगा और आपकी पोजीशन मजबूत हो सकती है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
कमर दर्द में राहत मिलेगी और मानसिक रूप से शांति महसूस होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
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