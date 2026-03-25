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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 25 March 2026: करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें भाग्यशाली उपाय!

Aaj Ka Makar Rashifal 25 March 2026: करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव! जानें भाग्यशाली उपाय!

Capricorn Horoscope 25 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 04:15 AM (IST)
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Makar Rashifal 25 March 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज, प्रतिष्ठा और परिणाम के लिहाज से मजबूत रहेगा. चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, जिससे शारीरिक तनाव में कमी आएगी और आप अपने काम को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे.

यह दिन आपको दिखाएगा कि डिसिप्लिन और प्लानिंग का असली फायदा क्या होता है. अगर आप फोकस बनाए रखते हैं, तो आज कई रुके हुए काम एक-एक करके पूरे होते नजर आएंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है. मीटिंग में आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजी विरोधियों को चुप करा सकती है. यह वही मोमेंट होता है जहां आपकी असली वैल्यू दिखती है या तो आप लीड करते हो या भीड़ में खो जाते हो.

मैनेजमेंट आपको किसी नई टीम का मेंटर बना सकता है, जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को सामने लाएगा. सैलरी रिव्यू या इंसेंटिव को लेकर चल रही चर्चा भी आज आपके पक्ष में मुड़ सकती है.

जूनियर स्टाफ आपसे प्रेरणा लेकर काम करेगा, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी और समय से पहले टारगेट हासिल हो सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा. अगर कोई सरकारी फाइल या काम अटका हुआ था, तो आज किसी ऊंचे अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से वह क्लियर हो सकता है.

कैश फ्लो मजबूत रहेगा शाम तक आपके कैश काउंटर पर अच्छी रौनक देखने को मिलेगी. पुराने स्टॉक को ऊंचे दामों पर निकालने में भी सफलता मिल सकती है, जो सीधे आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा.

सौभाग्य, गजकेसरी और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपकी मार्केट वैल्यू में अचानक उछाल आ सकता है. लोग आपके नाम और ब्रांड पर भरोसा करके बड़े ऑर्डर देने के लिए तैयार होंगे. लेकिन यहां एक गलती मत करना क्वालिटी और डिलीवरी में लापरवाही की, तो यही भरोसा सबसे पहले टूटेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. जो शारीरिक तनाव या थकान आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे, उसमें कमी आएगी.

सुबह की धूप लेना आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा. अगर आप इसे रूटीन में शामिल करते हैं, तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी. हल्की एक्सरसाइज और सही खान-पान से आपकी एनर्जी और भी बेहतर हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियां मिलेंगी. संतान की किसी उपलब्धि से आपका मान-सम्मान समाज में बढ़ेगा. यह गर्व का पल होगा, लेकिन इसे दिखावे में बदलना गलती होगी संतुलन बनाए रखें.

लव लाइफ में भी सुधार देखने को मिलेगा. अगर पार्टनर के साथ कोई पुरानी खटास या मनमुटाव था, तो आज उसे खत्म करने का सही समय है. बातचीत से चीजें सुलझेंगी, चुप रहने से नहीं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अवसर लेकर आएगा. खासकर आर्ट और म्यूजिक से जुड़े छात्रों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जिससे उनकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी.

पढ़ाई में भी आपका फोकस अच्छा रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. लेकिन याद रखो कंसिस्टेंसी ही असली गेम है, एक दिन की मेहनत नहीं.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 7
लकी रंग: गोल्डन
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और थोड़ी देर धूप में बैठकर प्राणायाम करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद को पीले या सुनहरे रंग की वस्तु दान करें. इससे ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, कैश फ्लो मजबूत रहेगा और पुराने स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है.

Q2. क्या नौकरी में प्रमोशन या इंसेंटिव मिल सकता है?
हाँ, आपकी मेहनत और प्लानिंग से सैलरी रिव्यू आपके पक्ष में जा सकता है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
शारीरिक तनाव कम होगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी, खासकर अगर आप सुबह की धूप लेते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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