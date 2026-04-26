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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 27 अप्रैल 2026: राजनीति से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ, कन्या राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में बटोरेंगे सुर्खियां

टैरो राशिफल 27 अप्रैल 2026: राजनीति से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ, कन्या राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में बटोरेंगे सुर्खियां

Tarot Horoscope 27 April 2026: वृषभ को पद लाभ, तुला को राजनीतिक सफलता व मेष को संतान सुख मिलेगा. कुंभ उधार से बचें व मिथुन सेहत का ध्यान रखें. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें आज का सटीक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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  • मेष राशि को संतान सुख, वृषभ को करियर में प्रगति मिलेगी।
  • मिथुन सेहत का ध्यान रखें, कर्क को आलोचना का सामना करना होगा।
  • कन्या आलस्य त्यागें, तुला को राजनीतिक लाभ, वृश्चिक को पारिवारिक सुख।
  • धनु को सुखद वातावरण, मकर को सहयोग, कुंभ को आर्थिक सावधानी।
  • मीन नए कार्यों से लाभ, बच्चों संग समय बिताएंगे।

Tarot Rashifal 27 April 2026: सोमवार का दिन वृषभ राशि के लिए करियर में बड़ी प्रगति और मान-सम्मान लेकर आया है. मेष राशि के जातकों की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है, वहीं तुला राशि के लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में लाभ के योग हैं. हालांकि, कुंभ राशि वालों को आज धन के लेन-देन और भावुकता से बचने की जरूरत है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें अपनी राशि का हाल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा. जो लोग लंबे समय से संतान की इच्छा की कामना कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है. इस राशि के लोगों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा. धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा. कार्य व्यापार में वृद्धि और लगभग सभी तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आप किसी नए काम की शुरुआत भी आज कर सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें. साथ ही कोशिश करें की आप सेहत का विशेष ख्याल रखें. आपको सलाह है कि आपको खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज किसी नई योजना पर विचारमग्न रहेंगे. साथ भी आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, जीवन के लिए दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे. उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को फिलहाल, आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए समय बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है. साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा तरीके से बीतेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज नौकरी और व्यापार में वातावरण काफी सुखद रहने वाला है. हालांकि, आपको सलाह है कि फिलहाल, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाकर रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि के जातक कोशिश करें की कार्यस्थल पर वह सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे. साथ ही आपको सलाह है कि संबंधों के चक्कर में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दरअसल, आज आपको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है. आपको थोड़ा भावुकता से बचकर रहने की जरूरत है. भावुकता व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक नए कार्यों में आज शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 26 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

27 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि के लिए टैरो राशिफल क्या कहता है?

वृषभ राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं।

मेष राशि के लिए 27 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल क्या है?

मेष राशि के जातकों की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। उन्हें मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है और उनकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

कुंभ राशि वालों को 27 अप्रैल 2026 को किन बातों से बचना चाहिए?

कुंभ राशि वालों को आज धन के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें भावुकता से भी बचना चाहिए क्योंकि यह उन्हें व्यावहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधा डाल सकती है।

तुला राशि के लिए 27 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल क्या दर्शाता है?

तुला राशि के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा। वे आराम महसूस करेंगे और अपने काम में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

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