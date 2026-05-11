आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है.
Aaj Ka Mesh Rashifal 11 May 2026: मेष राशि विदेश व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता और रुका हुआ धन आएगा वापस
Aries Horoscope 11 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
- ज्योतिषीय योगों और ग्रहों की स्थिति से शुभ-अशुभ फलों का होगा निर्धारण।
- व्यापार में आर्थिक सुधार, विदेशी अनुबंध और संपत्ति से लाभ संभव।
- कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सहकर्मी मार्गदर्शन के लिए आएंगे।
- छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के आसार।
Aaj ka Mesh Rashifal 11 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है.
वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 तक और दोपहर 04:00 से 06:00 तक का समय उत्तम है. राहुकाल सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें.
व्यापार और धन (Business & Finance):
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आर्थिक सुधारों वाला रहेगा. पिछले शनिवार को किसी तकनीकी या कागजी कारण से रुका हुआ चेक आज क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी लिक्विडिटी की समस्या हल होगी. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन ऐतिहासिक हो सकता है; किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ दीर्घकालिक अनुबंध (Long-term contract) होने की प्रबल संभावना है. पुश्तैनी संपत्ति या नए निवेश से भविष्य में बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं.
नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आपकी छवि एक प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरेगी. ग्रह गोचर में बदलाव के कारण जो सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र या गॉसिप करते थे, वे आज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे. आपके जूनियर्स पूरी निष्ठा के साथ आपका सहयोग करेंगे, जिससे टीम वर्क के जरिए आप किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता (Concentration) का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर होगा. कठिन से कठिन विषयों और जटिल सूत्रों को समझने में आपको सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में कर्तव्यों का पालन करना आज आपकी प्राथमिकता रहेगी. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. घर के किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आज का दिन उपयुक्त है. रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण बढ़ेगा.
स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा-राहु के दोष के कारण मानसिक तनाव या अज्ञात भय की स्थिति बन सकती है. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. हड्डियों या घुटनों से संबंधित पुरानी समस्याओं में आज राहत महसूस होगी.
- भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
- भाग्यशाली अंक: 3
- अशुभ अंक: 5
विशेष उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज कौन से योग बन रहे हैं?
व्यापार में आज क्या सुधार होगा?
रुका हुआ चेक क्लियर हो जाएगा, जिससे लिक्विडिटी की समस्या हल होगी. विदेशी व्यापार में दीर्घकालिक अनुबंध की संभावना है.
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर आपकी छवि एक प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरेगी. सहकर्मी मार्गदर्शन मांगेंगे और जूनियर्स पूरा सहयोग करेंगे.
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज विद्यार्थियों की एकाग्रता उच्चतम शिखर पर होगी. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.
स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक तनाव या अज्ञात भय हो सकता है. योग और ध्यान करें. हड्डियों की समस्या में राहत मिल सकती है.
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