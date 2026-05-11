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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 11 May 2026: मेष राशि विदेश व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता और रुका हुआ धन आएगा वापस

Aaj Ka Mesh Rashifal 11 May 2026: मेष राशि विदेश व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता और रुका हुआ धन आएगा वापस

Aries Horoscope 11 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 11 May 2026 03:00 AM (IST)
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  • ज्योतिषीय योगों और ग्रहों की स्थिति से शुभ-अशुभ फलों का होगा निर्धारण।
  • व्यापार में आर्थिक सुधार, विदेशी अनुबंध और संपत्ति से लाभ संभव।
  • कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सहकर्मी मार्गदर्शन के लिए आएंगे।
  • छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के आसार।

Aaj ka Mesh Rashifal 11 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है.

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 तक और दोपहर 04:00 से 06:00 तक का समय उत्तम है. राहुकाल सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें.

व्यापार और धन (Business & Finance):
बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आर्थिक सुधारों वाला रहेगा. पिछले शनिवार को किसी तकनीकी या कागजी कारण से रुका हुआ चेक आज क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी लिक्विडिटी की समस्या हल होगी. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन ऐतिहासिक हो सकता है; किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ दीर्घकालिक अनुबंध (Long-term contract) होने की प्रबल संभावना है. पुश्तैनी संपत्ति या नए निवेश से भविष्य में बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आपकी छवि एक प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरेगी. ग्रह गोचर में बदलाव के कारण जो सहकर्मी आपके विरुद्ध षड्यंत्र या गॉसिप करते थे, वे आज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे. आपके जूनियर्स पूरी निष्ठा के साथ आपका सहयोग करेंगे, जिससे टीम वर्क के जरिए आप किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता (Concentration) का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर होगा. कठिन से कठिन विषयों और जटिल सूत्रों को समझने में आपको सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने लगेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में कर्तव्यों का पालन करना आज आपकी प्राथमिकता रहेगी. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. घर के किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आज का दिन उपयुक्त है. रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा-राहु के दोष के कारण मानसिक तनाव या अज्ञात भय की स्थिति बन सकती है. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. हड्डियों या घुटनों से संबंधित पुरानी समस्याओं में आज राहत महसूस होगी.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5

विशेष उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कौन से योग बन रहे हैं?

आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का शुभ प्रभाव बना हुआ है.

व्यापार में आज क्या सुधार होगा?

रुका हुआ चेक क्लियर हो जाएगा, जिससे लिक्विडिटी की समस्या हल होगी. विदेशी व्यापार में दीर्घकालिक अनुबंध की संभावना है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आपकी छवि एक प्रभावशाली लीडर के रूप में उभरेगी. सहकर्मी मार्गदर्शन मांगेंगे और जूनियर्स पूरा सहयोग करेंगे.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज विद्यार्थियों की एकाग्रता उच्चतम शिखर पर होगी. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.

स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक तनाव या अज्ञात भय हो सकता है. योग और ध्यान करें. हड्डियों की समस्या में राहत मिल सकती है.

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