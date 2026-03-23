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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 2026: 24 मार्च को किन राशियों के लिए लाएगा सफलता और किसे रहना होगा सतर्क, जानें पूरा भविष्यफल

Tarot Rashifal 2026: 24 मार्च को किन राशियों के लिए लाएगा सफलता और किसे रहना होगा सतर्क, जानें पूरा भविष्यफल

Tarot Card Reading: 24 मार्च 2026 आज कुछ राशियों के लिए कड़े फैसलों और चुनौतियों का दिन है, तो कुछ को मिलेंगे उन्नति के अवसर. जानें नीतिका शर्मा से अपनी राशि के करियर और आर्थिक लाभ का पूरा भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 11:35 PM (IST)
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Tarot Rashifal 24 March 2026: टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक, 24 मार्च 2026 की सुबह कई राशियों के लिए नई उम्मीदों वाली हो सकती है. कार्ड्स की मानें तो आज का दिन जहाँ कुछ लोगों के लिए व्यापार और निवेश में अच्छे मुनाफे के योग बना रहा है, वहीं कुछ को कामकाज में थोड़ी बाधाओं का अनुभव हो सकता है.

चलिए देखते हैं कि नीतिका शर्मा के टैरो कार्ड्स आज आपकी राशि के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ राशि के जातकों को संतान सुख प्राप्त होगा. इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा. साथ ही आज आपकी धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवाले नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है. अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें.

कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे, आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशिवालों को जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करें. उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी.

कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आलस्य का त्याग कर समय उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे. आज आपका स्वास्थ्य भी पहले के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है.

तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशिवालों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है. आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा दिन बीतेगा.

धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों को नौकरीपेशा जातकों को वातावरण काफी सुखद रहने वाला है. असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे. सम्बन्धों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो. अपने संबंधों में बिल्कुल भी खटास न आने दें.

कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ सकता है. भावुकता व्यवहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी.

मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, नए कार्यों में संलग्न से लाभ प्राप्त होगा, आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 23 Mar 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

24 मार्च 2026 का टैरो राशिफल क्या संकेत दे रहा है?

24 मार्च 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि यह दिन कुछ राशियों के लिए व्यापार और निवेश में अच्छे मुनाफे वाला हो सकता है, जबकि कुछ को कामकाज में बाधाओं का अनुभव हो सकता है।

मेष राशि के जातकों के लिए 24 मार्च 2026 का टैरो राशिफल क्या कहता है?

मेष राशि के जातकों को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है और धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए 24 मार्च 2026 का टैरो राशिफल क्या है?

वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी और लगभग सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना है।

मिथुन राशि के जातकों को 24 मार्च 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि के जातकों को कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खानपान की आदतों पर काबू रखें।

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