Mesh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: मेष वालों की कमाई बढ़ेगी लेकिन खर्चों पर रखें लगाम, पढ़े साप्ताहिक राशिफल
Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March 2026): मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March 2026): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में शुभ समाचार मिल सकता है. यह सप्ताह मनचाही सफलता दिलाने वाला है.
- परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. इस सप्ताह अपने कार्यों की पूरी तरह जिम्मेदारी लें.
- करियर में नई जिम्मेदारी या मौका मिल सकता है.
- कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी.
- नौकरी को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है.
- प्रमोशन या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं.
- इससे आपके कार्य अच्छे तरीके से पूरे हो पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.
- अचानक लाभ या नई कमाई के स्रोत बन सकते हैं. पैसा आएगा. सावधानी से खर्च करें नहीं तो हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा
- खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन जरूरी है
- . व्यापार के विस्तार के लिए किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकती है.
- वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. इस सप्ताह व्यापारिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है.
- यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी ठीकठाक रहेगा.
- सोच-समझकर पैसा खर्च करें. उधार लेने से बचें. बीमारियों से बचकर रहें. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
- परिवार में सुखद माहौल रहेगा. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.
- दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा.
- पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.
- सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है.
- स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
- इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी ठीकठाक रहेगा. सोच-समझकर पैसा खर्च करें। उधार लेने से बचें. बीमारियों से बचकर रहें.
सावधानी रखें -
- गुस्से पर नियंत्रण रखें
- जल्दबाजी से बचें
- आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें
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