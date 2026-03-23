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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: मेष वालों की कमाई बढ़ेगी लेकिन खर्चों पर रखें लगाम, पढ़े साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: मेष वालों की कमाई बढ़ेगी लेकिन खर्चों पर रखें लगाम, पढ़े साप्ताहिक राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March 2026): मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March 2026): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में शुभ समाचार मिल सकता है. यह सप्ताह मनचाही सफलता दिलाने वाला है.
  • परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. इस सप्ताह अपने कार्यों की पूरी तरह जिम्मेदारी लें.
  • करियर में नई जिम्मेदारी या मौका मिल सकता है.
  • कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी.
  • नौकरी को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है.
  • प्रमोशन या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं.
  • इससे आपके कार्य अच्छे तरीके से पूरे हो पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • अचानक लाभ या नई कमाई के स्रोत बन सकते हैं. पैसा आएगा. सावधानी से खर्च करें नहीं तो हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा
  • खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन जरूरी है
  • . व्यापार के विस्तार के लिए किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकती है.
  • वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. इस सप्ताह व्यापारिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है.
  • यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी ठीकठाक रहेगा.
  • सोच-समझकर पैसा खर्च करें. उधार लेने से बचें. बीमारियों से बचकर रहें. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
  • परिवार में सुखद माहौल रहेगा. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.
  • दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा.
  • पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी. 
  • सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. 
  • इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी ठीकठाक रहेगा. सोच-समझकर पैसा खर्च करें। उधार लेने से बचें. बीमारियों से बचकर रहें.

सावधानी रखें -

  • गुस्से पर नियंत्रण रखें
  • जल्दबाजी से बचें
  • आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Astrology 2026 Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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