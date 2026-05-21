Tarot Rashifal: शुक्रवार का दिन मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलताएं और उन्नति लेकर आया है. मेष राशि के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और व्यापार में बंपर मुनाफा होगा, वहीं वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति (प्रमोशन) के शानदार अवसर मिलेंगे. धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं. दूसरी ओर, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को आज निवेश और शॉर्टकट रास्तों से बचने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा. इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा. इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे. शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी. मन में कुछ निराशा रहेगी.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं. समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा. पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे. कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा. वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है. आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें. साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा. मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

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