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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों की पूरी होगी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धनु के लिए बनेंगे विवाह के नए अवसर, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 22 May 2026: मेष राशि वालों की पूरी होगी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धनु के लिए बनेंगे विवाह के नए अवसर, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 22 May 2026: मेष राशि की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी पूरी, कर्क राशि पैसों के मामले में रहें सावधान. जानें ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा का टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 May 2026 05:18 PM (IST)
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Tarot Rashifal: शुक्रवार का दिन मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ी सफलताएं और उन्नति लेकर आया है. मेष राशि के लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और व्यापार में बंपर मुनाफा होगा, वहीं वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति (प्रमोशन) के शानदार अवसर मिलेंगे. धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं. दूसरी ओर, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को आज निवेश और शॉर्टकट रास्तों से बचने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा. इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा. इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे. शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी. मन में कुछ निराशा रहेगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं. समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा. पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे. कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा. वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.

कन्या टैरो राशिफल 
कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है. आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें. साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा. मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal: 22 मई 2026 शुक्रवार को तुला राशि को मिलेगा पैतृक संपत्ति का लाभ और मकर को करना होगा कड़ा संघर्ष, जानें राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 21 May 2026 05:18 PM (IST)
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Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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