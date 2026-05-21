Kal ka Rashifal: 22 मई 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशियां लेकर आने वाला है. कल सुबह 06:24 तक षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा, जो अगले दिन तड़के 05:04 तक चलेगी.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सुबह 08:19 तक वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है. कल तुला राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है, वहीं वृषभ राशि वालों के व्यापार की सभी दिक्कतें दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कल चंद्रमा देर रात 02:08 तक अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों को मानसिक शांति और भावुकता का अनुभव होगा. शुभ कार्यों और नई शुरुआत के लिए कल दोपहर 11:51 से 12:45 बजे तक अभिजित मुहूर्त का श्रेष्ठ समय उपलब्ध रहेगा. हालांकि, सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

कल आपकी रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) आपके दोस्तों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. आपका जीवन सहज और सामान्य गति से चले, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

Business: हीरा, कोयला और चूना आदि के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन विशेष लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है.

हीरा, कोयला और चूना आदि के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन विशेष लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है. Family: अचानक आई कोई बड़ी जिम्मेदारी कल आपकी दिनभर की योजनाओं में रूकावट डाल सकती है.

अचानक आई कोई बड़ी जिम्मेदारी कल आपकी दिनभर की योजनाओं में रूकावट डाल सकती है. Caution: कल आपको यह महसूस हो सकता है कि आप दूसरों के लिए अत्यधिक और खुद के लिए बहुत कम कर पा रहे हैं.

कल आपको यह महसूस हो सकता है कि आप दूसरों के लिए अत्यधिक और खुद के लिए बहुत कम कर पा रहे हैं. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

कल किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी. कारोबार में पिछले कुछ समय से आ रही सभी दिक्कतें और बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो जायेंगी.

Business: कल आपकी मुलाकात किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके बिजनेस को बड़ा फायदा करायेगा. लोग आपकी क्रिएटिविटी से प्रभावित होंगे.

कल आपकी मुलाकात किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके बिजनेस को बड़ा फायदा करायेगा. लोग आपकी क्रिएटिविटी से प्रभावित होंगे. Family: घर का माहौल पूरी तरह खुशहाल और आनंदमय बना रहेगा.

घर का माहौल पूरी तरह खुशहाल और आनंदमय बना रहेगा. उपाय: सुबह उठने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

सुबह उठने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल आप खुद को मानसिक रूप से बेहद मजबूत, बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे. साझीदारी (पार्टनरशिप) के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन भली-भांति सोचकर ही कदम बढ़ाएँ.

Finance: अनुभवी और मौलिक सोच रखने वाले लोगों की सलाह पर पैसे लगाना कल आपकी सफलता का मंत्र साबित होगा.

अनुभवी और मौलिक सोच रखने वाले लोगों की सलाह पर पैसे लगाना कल आपकी सफलता का मंत्र साबित होगा. Family: घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है; कल आपकी छोटी सी लापरवाही भी महंगी साबित हो सकती है.

घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है; कल आपकी छोटी सी लापरवाही भी महंगी साबित हो सकती है. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को कल अपना सच्चा प्यार मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे.

Career: नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बाहरी अवसर या विदेशी कंपनियों से जुड़ने के मजबूत योग हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बाहरी अवसर या विदेशी कंपनियों से जुड़ने के मजबूत योग हैं. Love: प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए आपको परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है.

प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए आपको परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है. Caution: पैसों के लेन-देन को लेकर विशेष सावधानी रखें. कल आपको शारीरिक चोट लगने की भी आशंका बनी हुई है.

पैसों के लेन-देन को लेकर विशेष सावधानी रखें. कल आपको शारीरिक चोट लगने की भी आशंका बनी हुई है. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल आप अपनी कठिन मेहनत और लगन के जरिए परिवार की सभी अपेक्षाओं और उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरने में कामयाब रहेंगे.

Business: बिजनेसमैन कल किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरूआत कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं.

बिजनेसमैन कल किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरूआत कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं. Career: मीडिया, लेखन और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद शानदार और प्रगतिशील रहेगा.

मीडिया, लेखन और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद शानदार और प्रगतिशील रहेगा. उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा.

मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल आप अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ खाली समय निकाल पाएंगे और उस फुर्सत के पलों का आनंद ले सकेंगे. सुनी-सुनाई बातों पर आँखें मूंदकर यकीन करने से बचें.

Work: दफ्तर (ऑफिस) का माहौल कल आपके लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, संभलकर काम करें.

दफ्तर (ऑफिस) का माहौल कल आपके लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, संभलकर काम करें. Family: माताजी की बीमारी या उनकी सेहत कल आपकी परेशानी का कारण बन सकती है; उनका ध्यान बटाने का प्रयास करें.

माताजी की बीमारी या उनकी सेहत कल आपकी परेशानी का कारण बन सकती है; उनका ध्यान बटाने का प्रयास करें. Caution: बातचीत करते समय और वित्तीय लेन-देन (आर्थिक व्यवहार) करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

बातचीत करते समय और वित्तीय लेन-देन (आर्थिक व्यवहार) करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन सर्वत्र सफलता लेकर आने वाला है. बुजुर्गों और उच्च पदाधिकारियों की विशेष कृपा दृष्टि रहने के कारण आप सभी प्रकार के तनावों से मुक्त रहेंगे.

Property: यदि पैतृक संपत्ति से आपने कोई बड़ी आस या उम्मीद लगा रखी थी, तो कल वह इच्छा पूरी हो सकती है.

यदि पैतृक संपत्ति से आपने कोई बड़ी आस या उम्मीद लगा रखी थी, तो कल वह इच्छा पूरी हो सकती है. Caution: कार्यक्षेत्र में कल आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा; बिना सोचे-समझे किसी से भी कोई बड़ा वादा न करें.

कार्यक्षेत्र में कल आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा; बिना सोचे-समझे किसी से भी कोई बड़ा वादा न करें. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें और पैसों से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.

Family: यदि कल आप अपने जीवनसाथी की सलाह और मशवरे से कोई भी काम करेंगे, तो आपको उसमें बड़ा फायदा मिलेगा.

यदि कल आप अपने जीवनसाथी की सलाह और मशवरे से कोई भी काम करेंगे, तो आपको उसमें बड़ा फायदा मिलेगा. Work: ऑफिस में किसी सहकर्मी (colleague) के साथ बेवजह की बहस या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, वाणी पर संयम रखें.

ऑफिस में किसी सहकर्मी (colleague) के साथ बेवजह की बहस या वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, वाणी पर संयम रखें. उपाय: घर से बाहर जाने से पहले अपने माता-पिता के पैर छूकर जाएं, काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

घर से बाहर जाने से पहले अपने माता-पिता के पैर छूकर जाएं, काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल आप अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छा पैसा कमाने में सफल रहेंगे, लेकिन खर्चों में यकायक हुआ इजाफा आपकी बचत को काफी मुश्किल बना देगा.

Family: दोस्त और करीबी रिश्तेदार हर मोड़ पर आपकी मदद करेंगे, जिससे आप उनके साथ काफी खुशी महसूस करेंगे.

दोस्त और करीबी रिश्तेदार हर मोड़ पर आपकी मदद करेंगे, जिससे आप उनके साथ काफी खुशी महसूस करेंगे. Advice: कार्यस्थल या समाज में विवादित मुद्दों को उठाने से बचें. नए विचार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन मन में नफरत की भावना पालना महंगा पड़ सकता है.

कार्यस्थल या समाज में विवादित मुद्दों को उठाने से बचें. नए विचार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन मन में नफरत की भावना पालना महंगा पड़ सकता है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को कल सफलता पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना होगा और हर परिस्थिति में सचेत रहना होगा. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अपने बेहतरीन काम से समाज और विभाग में नई पहचान मिलने के संकेत हैं.

Career: बेरोजगारों को नई नौकरी की तलाश के लिए कल कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है.

बेरोजगारों को नई नौकरी की तलाश के लिए कल कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. Work: ऑफिस में किसी सहयोगी या जूनियर से वाद-विवाद और मनमुटाव होने की आशंका है.

ऑफिस में किसी सहयोगी या जूनियर से वाद-विवाद और मनमुटाव होने की आशंका है. Caution: कल आकस्मिक (अचानक) धन खर्च होने के योग बन रहे हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है.

कल आकस्मिक (अचानक) धन खर्च होने के योग बन रहे हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन पूरी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. आपके सोचे हुए सभी जरूरी काम कल आसानी से पूरे हो जायेंगे.

Business: व्यापार या किसी नई व्यावसायिक योजना में पैसा लगाना कल आपके लिए बेहद फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध रहेगा.

व्यापार या किसी नई व्यावसायिक योजना में पैसा लगाना कल आपके लिए बेहद फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध रहेगा. Success: जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यर्थ के झगड़ों और गॉसिप से बचें और अपना सारा ध्यान केवल अपने काम पर लगायें.

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यर्थ के झगड़ों और गॉसिप से बचें और अपना सारा ध्यान केवल अपने काम पर लगायें. उपाय: किसी छोटी कन्या को वस्त्र दान करके उनका आशीर्वाद लें, आपको करियर में कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे.

किसी छोटी कन्या को वस्त्र दान करके उनका आशीर्वाद लें, आपको करियर में कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल आपके मस्तिष्क में कई नए और बेहतरीन विचार कौंधेंगे. आप जिन भी नए कामों को करने के लिए चुनेंगे, वे आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा देंगे.

Work: ऑफिस में कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली या निर्णयों से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन यह बात वे आपको सामने से नहीं बताएंगे.

ऑफिस में कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली या निर्णयों से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन यह बात वे आपको सामने से नहीं बताएंगे. Caution: किसी भी तरह के कानूनी मामलों या अदालती उलझनों की वजह से कल मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी भी नई योजना में निवेश करने से पहले गंभीरता से विचार कर लें.

किसी भी तरह के कानूनी मामलों या अदालती उलझनों की वजह से कल मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी भी नई योजना में निवेश करने से पहले गंभीरता से विचार कर लें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.