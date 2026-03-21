Tarot Horoscope Today: 22 मार्च को किस राशि की चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Horoscope Today: 22 मार्च 2026 को किसे मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा धैर्य, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope Today: 22 मार्च 2026 को किसे मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा धैर्य, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Card Reading: 22 मार्च 2026 आज कुछ राशियों के लिए कड़े फैसलों और चुनौतियों का दिन है, तो कुछ को मिलेंगे उन्नति के अवसर. जानें नीतिका शर्मा से अपनी राशि के करियर और आर्थिक लाभ का पूरा भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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Tarot Rashifal 22 March 2026: टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक, 22 मार्च 2026 की सुबह कई राशियों के लिए नई उम्मीदों वाली हो सकती है. कार्ड्स की मानें तो आज का दिन जहाँ कुछ लोगों के लिए व्यापार और निवेश में अच्छे मुनाफे के योग बना रहा है, वहीं कुछ को कामकाज में थोड़ी बाधाओं का अनुभव हो सकता है.

चलिए देखते हैं कि नीतिका शर्मा के टैरो कार्ड्स आज आपकी राशि के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. साथ ही आज आपको अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है. आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि अधिक रहने वाली है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल, समय काफी उत्तम रहने वाला है. आपको आज संतान की कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है. किसी बात को लेकर वाद विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक यदि कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करे, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों का भाग्य का पूरा सहारा मिलने वाला है. आपके लिए आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के अविवाहित लोगों के लिए आज अनुकूल समय है. आज आपके विवाह के योग बनेगे. आपकी अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को आज व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है. आपको सलाह है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. साथ ही अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी. दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही उत्तम रहने वाला है. आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है. वाहन ध्यान से चलाएं चोट लगने की सम्भावना है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशिवालों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपके रुके हुए कार्यो में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले आज काफी आक्रामक रहेंगे. आज आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. साथ ही आज आपका मनोबल मजबूत रहेगा. रुका धन मिलेगा. समाज में सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशिवालों के कार्य स्थान पर और अधिक प्रतिस्पर्धी रहेगी, पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में मतभेद उभरेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 21 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

22 मार्च 2026 का टैरो राशिफल क्या कहता है?

22 मार्च 2026 का टैरो राशिफल कुछ राशियों के लिए व्यापार और निवेश में लाभ का संकेत देता है, जबकि अन्य को कामकाज में थोड़ी बाधाओं का अनुभव हो सकता है।

मेष राशि के लिए 22 मार्च 2026 का टैरो राशिफल क्या है?

मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है।

मिथुन राशि वालों को 22 मार्च 2026 को क्या सलाह दी गई है?

मिथुन राशि वाले यदि कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें जल्दबाजी न करने और सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है।

वृश्चिक राशि के लिए 22 मार्च 2026 को आर्थिक मामलों में क्या खास है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन आर्थिक मामलों में बहुत उत्तम रहेगा, जिसमें आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी।

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