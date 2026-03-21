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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 22 March 2026: ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर, जानिए कल किसके घर में बढ़ेगा तनाव और कहां बरसेगी खुशियां!

Kal Ka Rashifal 22 March 2026: ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर, जानिए कल किसके घर में बढ़ेगा तनाव और कहां बरसेगी खुशियां!

Kal Ka Rashifal: 22 मार्च 2026 रविवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटी, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सुधार से भरा रहने वाला है. जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 22 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आप अपने विचारों को सही दिशा में लगाएंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. काम का दबाव अधिक रहेगा और दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त हो सकती है. आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और धैर्य बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और माता का सहयोग भी आपको भावनात्मक मजबूती देगा.
Career: काम में मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.
Finance: मित्रों के सहयोग से आय के नए अवसर बनेंगे.
Love: परिवार और जीवनसाथी का साथ मिलेगा.
Health: थकान और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. कभी आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कभी मन में चिंता बनी रहेगी. पारिवारिक मामलों को लेकर आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, लेकिन संयम से काम लेने पर स्थितियां संभल जाएंगी. पुराने मित्रों से मुलाकात खुशी दे सकती है. आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है.
Career: नौकरी या इंटरव्यू में सफलता के योग हैं.
Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें.
Love: रिश्तों में मधुरता आएगी.
Health: अधिक चिंता से बचें.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. अनावश्यक क्रोध और वाद-विवाद से बचना जरूरी है. यदि आप अपने व्यवहार में संयम रखेंगे तो कई समस्याएं खुद ही सुलझ जाएंगी. मित्रों की मदद से आय के नए साधन बन सकते हैं. खर्चों में वृद्धि आपको परेशान कर सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
Career: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.
Finance: खर्च अधिक रहेंगे.
Love: रिश्तों में धैर्य रखें.
Health: मानसिक तनाव से बचें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, जिससे शुरुआत में परेशानी होगी लेकिन आगे चलकर लाभ होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.
Career: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
Finance: खर्च बढ़ सकते हैं.
Love: जीवनसाथी का साथ मिलेगा.
Health: मानसिक तनाव से बचें.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.
Career: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सफलता भी मिलेगी.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
Health: तनाव से दूर रहें.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कार्यों को पूरी लगन से पूरा करेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई योजनाएं सफल होंगी. हालांकि अति उत्साह से बचना जरूरी है. परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा.
Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और सहयोग मिलेगा.
Finance: आय में वृद्धि के संकेत हैं.
Love: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
Health: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भी संतोषजनक मिलेंगे. किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.
Career: कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है.
Finance: आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे.
Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा. मन में आशा और निराशा दोनों भाव रह सकते हैं, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलेगी. किसी मित्र के सहयोग से नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा.
Career: नए अवसर मिलेंगे.
Finance: आय में वृद्धि होगी.
Love: रिश्तों में सुधार होगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज आपका मन शांत रहेगा और आप संतुष्टि महसूस करेंगे. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और बच्चों से खुशी मिलेगी. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा.
Career: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा.
Finance: आय के साथ खर्च भी बढ़ेंगे.
Love: रिश्तों में संयम रखें.
Health: पेट संबंधी समस्या हो सकती है.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज आपका झुकाव धर्म और कला की ओर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मित्रों के सहयोग से आपको धन लाभ हो सकता है. मानसिक तनाव बना रह सकता है, इसलिए ध्यान और योग करना लाभकारी रहेगा.
Career: कार्यों में सहयोग मिलेगा.
Finance: धन लाभ के संकेत हैं.
Love: जीवनसाथी का ध्यान रखें.
Health: मानसिक तनाव हो सकता है.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता थोड़ी देर से मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और यात्रा के योग भी बन सकते हैं.
Career: कठिन परिस्थितियों में काम करना होगा.
Finance: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन लाभ भी होगा.
Love: परिवार का साथ मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे. संपत्ति से जुड़ा लाभ भी मिल सकता है.
Career: पढ़ाई और करियर में सफलता मिलेगी.
Finance: धन लाभ के योग हैं.
Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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