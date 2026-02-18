हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 19 February 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 19 February 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 19 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 19 february 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 19 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

मेष टैरो राशिफल
 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको सलाह है कि आज जो भी काम आप करें उसे अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही करें. आज आपकी सेहत थोड़ी नरम रहने वाली है. आपको आज अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है. अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें.

वृषभ टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज आप किसी योजना को शुरू करने का बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं. साथ ही आज आपको अपने आलोचकों और शुभ चिंतकों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. आज आपको जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे. उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी.

कर्क टैरो राशिफल 

कर्क राशिवालों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कर्क राशि के जातकों को आलस्य का त्याग छोड़कर अपने समय का उचित प्रयोग करने की जरूरत है. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे.

सिंह टैरो राशिफल
 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

कन्या टैरो राशिफल
 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग आज अपने दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा.

तुला टैरो राशिफल
 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवाले नौकरीपेशा जातकों के लिए वातावरण काफी सुखद रहने वाला है. आपको सलाह है कि फिलहाल, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे. संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से मुंह न मोड़ें वरना आपके कई काम आज अधूरे रह सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि, आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, भावुकता व्यवहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी.

मकर टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए कार्यों में शामिल होने से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

कुंभ टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज के दिन आप मन में नयी आकांक्षाएं मन को उद्वेलित करेंगी. यह नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है.

मीन टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. आज नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की ओर चलें. नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति एवं स्थानांतरण के योग हैं. व्यर्थ की भाग-दौड़ से बचें.

Luxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 18 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के जातकों के लिए 19 फरवरी 2026 कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। आप आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Reading 19 February 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?
Tarot Card Reading 19 February 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा गुरुवार का दिन?
राशिफल
Kal Ka Rashifal: इन 4 राशियों के जीवन में आने वाला है बड़ा तूफान, जानें क्या कहते हैं आपके 19 फरवरी 2026 के सितारे!
इन 4 राशियों के जीवन में आने वाला है बड़ा तूफान, जानें क्या कहते हैं आपके 19 फरवरी 2026 के सितारे!
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 18 February 2026: मेष राशि करियर में मिलेगा लाभ, इनकम सोर्स के कई रास्ते खुलेंगे!
Aaj ka Mesh Rashifal 18 February 2026: मेष राशि करियर में मिलेगा लाभ, इनकम सोर्स के कई रास्ते खुलेंगे!
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 February 2026: वृषभ राशि ऑफिस में बढ़ेगी जिम्मेदारियां, जानें आज आपके सितारे क्या कहते हैं?
Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 February 2026: वृषभ राशि ऑफिस में बढ़ेगी जिम्मेदारियां, जानें आज आपके सितारे क्या कहते हैं?
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget